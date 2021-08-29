На старте плей-офф чемпионата Европы Украина встретится с одним из европейских топов – Польшей. Но так ли все однозначно?

Ростер команды, которая добивалась успехов, претерпел изменения

Превью

Сборная Украины / Фото: cev.eu

Уже сегодня, 29 августа, в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу женская сборная Украины сыграет против грозной национальной команды Польши. Полуфиналистки Евроволей-2019 и европейского отборочного олимпийского турнира… Но так ли все плохо?



Прежде всего, давайте рассмотрим потери наших предстоящих соперниц. После вылета от Турции в Апельдорне, Нидерланды, в сборной так и не сыграла ни одного матча Йоанна Волош. Как говорят, связующий – половина команды. И Польша действительно потеряла ключевого игрока – действующая триумфаторка Лиги чемпионов в составе вряд ли кому-либо помешает.

Фото: cev.eu

Без Волош в Лиге наций Польша стала 10-й. Из европейских коллективов ниже были только Италия и Сербия – но обе команды готовились к Олимпийским играм-2020, и в Римини, Италия, играли резервным составом.

Как и многие коллективы, на чемпионате Европы-2021 польки приехали в омоложенном составе. Из основного состава матча за бронзу континентального первенства в 2019 году осталось лишь 3 игрок – а с учетом того, что с того времени Магдалена Стысяк переквалифицировалась из доигровщицы в диагональную, то в 5 позициях произошли замены.

Стысяк в атаке / Фото: cev.eu

Переход Стысяк в «два» – большой плюс для Украины. Так, главному тренеру Яцику Навроцки каждый матч приходится столкнуться с непростым выбором между Магдаленой и Мальвиной Смаржек-Годек. И недостача одной из угловых нападающих сильно сказывается на огневой мощи команды. Мартина Лукашик и Зузанна Горецка, которые на чемпионате Европы-2021 выходят в старте в «четыре», справляются с приемом, но вот в атаке не все так гладко.

Смаржек-Годек (№ 17) / Фото: cev.eu

Так что задачей сборной Украины будет, прежде всего, нивелировать угрозу, исходящую из диагонали. В этом плане задачи будут схожими с матчей со Швецией – тогда также самым опасным игроком была диагональная Изабель Хак. Вот только в отличие от шведок у Польши есть козырь в лице центральных, так что работы у наших блокирующих будет немало.

Основным забойщиком Украины также является диагональная – Олеся Рыхлюк, которая Евроволей могла и пропустить. Рыхлюк завершила групповой этап в топ-5 лучших бомбардиров. На шестом месте расположилась вышеупомянутая Стысяк. Так что можно быть уверенным, что нас ожидает перестрелка игроков именно этого амплуа. И от того, у Рыхлюк или Стысяк лучше пойдет игра, и будет напрямую зависеть результат.

Фото: cev.eu

Швеция, которая из группы D вышла с четвертого места, уже совершила чудо – хозяева площадок Болгария весьма неожиданно завершила свой путь уже на стадии 1/8 финала.

Так почему бы и Украине не совершить свое чудо?

Матч сборной Украины смотрите на телеканале XSPORT, а также портале XSPORT.ua в 20:30. Команде нужна ваша поддержка!