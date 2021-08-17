Главный тренер сборной Украины обозначил цели на Евроволей-2021
Начинаем с лидерами. Расписание матчей группового этапа сборной Украины на чемпионате Европы
18 августа начнется Евроволей-2021, который пройдет в четырех странах
09:24
Фото: cev.eu
Завтра, 18 августа, начинается чемпионат Европы-2021 по волейболу. Женская сборная Украины попала в группу D и первый матч проведет 19 августа. В двух первых встречах украинок ожидают сильнейшие команды секстета – четвертьфиналисты Олимпиады-2020 Турция (4-е место рейтинга FIVB) и Нидерланды (8-е место рейтинга FIVB).
Расписание матчей группового этапа сборной Украины на чемпионате Европы:
19 августа, четверг, 19:00
Нидерланды – Украина
20 августа, пятница, 20:30
Турция – Украина
21 августа, суббота, 17:30
Финляндия – Украина
23 августа, понедельник, 17:30
Украина – Швеция
25 августа, среда, 20:30
Румыния – Украина
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