Начинаем с лидерами. Расписание матчей группового этапа сборной Украины на чемпионате Европы

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 13
Завтра 7
Футбол (2 события из 3) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Вильярреал - Гранада 0:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Мариуполь - Черноморец 2:3 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ред Булл Зальцбург - Брондбю -:- Запланирован
22:00 Монако - Шахтер -:- Запланирован
22:00 Шериф - Динамо Загреб -:- Запланирован
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Црвена Звезда - Клуж -:- Запланирован
Теннис (9 событий из 58) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
04:00 Ришар Гаске - Энди Маррей 0:2 Окончен
04:25 Кевин Андерсон - Карен Хачанов 0:2 Окончен
18:00 Григор Димитров - Роберто Баутиста-Агут -:- Запланирован
19:20 Джон Иснер - Камерон Норри -:- Запланирован
19:20 Аслан Карацев - Марин Чилич -:- Запланирован
20:40 Душан Ладжович - Гаэль Монфис -:- Запланирован
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
18:00 Анастасия Павлюченкова - Бернарда Пера -:- Отменен
18:00 Магда Линетте - Симона Халеп -:- Запланирован
19:15 Саманта Стосур - Елена Рябыкина -:- Запланирован
Футбол (5 событий из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Янг Бойз - Ференцварош -:- Запланирован
22:00 Бенфика - ПСВ -:- Запланирован
22:00 Мальме - Лудогорец -:- Запланирован
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:45 Селтик - АЗ Алкмаар -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Динамо -:- Запланирован
Теннис (2 события из 8) показать все
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
00:00 Кэти Макнейли - Даяна Ястремская -:- Запланирован
02:00 Людмила Самсонова - Виктория Азаренко -:- Запланирован

Начинаем с лидерами. Расписание матчей группового этапа сборной Украины на чемпионате Европы

18 августа начнется Евроволей-2021, который пройдет в четырех странах
Волейбол
09:24
Начинаем с лидерами. Расписание матчей группового этапа сборной Украины на чемпионате Европы
Фото: cev.eu

Завтра, 18 августа, начинается чемпионат Европы-2021 по волейболу. Женская сборная Украины попала в группу D и первый матч проведет 19 августа. В двух первых встречах украинок ожидают сильнейшие команды секстета – четвертьфиналисты Олимпиады-2020 Турция (4-е место рейтинга FIVB) и Нидерланды (8-е место рейтинга FIVB).

Расписание матчей группового этапа сборной Украины на чемпионате Европы:

19 августа, четверг, 19:00

Нидерланды – Украина

20 августа, пятница, 20:30

Турция – Украина

21 августа, суббота, 17:30

Финляндия – Украина

23 августа, понедельник, 17:30

Украина – Швеция

25 августа, среда, 20:30

Румыния – Украина

Эксклюзивное интервью с центральной блокирующей сборной Украины Ириной Трушкиной.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (волейбол) чемпионат Европы-2021 по волейболу

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ирина Трушкина: «Зарплаты у детских тренеров 3000 гривен – и как жить?»
Эксклюзив Ирина Трушкина: «Зарплаты у детских тренеров 3000 гривен – и как жить?»
Волейбол
14 августа 14:55
Главный тренер сборной Украины огласил состав команды на чемпионат Европы
Главный тренер сборной Украины огласил состав команды на чемпионат Европы
Волейбол
12 августа 21:40
Женская сборная Украины провела три спарринга в Греции
Женская сборная Украины провела три спарринга в Греции
Волейбол
12 августа 20:58
Запорожье примет турнир с участием сборных Сербии, Болгарии и Словении
Запорожье примет турнир с участием сборных Сербии, Болгарии и Словении
Волейбол
4 августа 11:56
Мужская сборная Украины накануне Евроволей-2021 примет турнир, где также выступят действующие чемпион и вице-чемпион Европы
Мужская сборная Украины накануне Евроволей-2021 примет турнир, где также выступят действующие чемпион и вице-чемпион Европы
Волейбол
25 июля 22:50
Доигровщица сборной Украины: «Любому сопернику на чемпионате Европы можем дать бой»
Интервью
Доигровщица сборной Украины: «Любому сопернику на чемпионате Европы можем дать бой»
Волейбол
19 июля 13:12

Новости: Волейбол

Начинаем с лидерами. Расписание матчей группового этапа сборной Украины на чемпионате Европы
Начинаем с лидерами. Расписание матчей группового этапа сборной Украины на чемпионате Европы
09:24
Главный тренер сборной Украины обозначил цели на Евроволей-2021
Главный тренер сборной Украины обозначил цели на Евроволей-2021
15 августа 16:00
Ирина Трушкина: «Зарплаты у детских тренеров 3000 гривен – и как жить?»
Эксклюзив Ирина Трушкина: «Зарплаты у детских тренеров 3000 гривен – и как жить?»
14 августа 14:55
Сестры Махно стали девятыми на чемпионате Европы по пляжному волейболу
Сестры Махно стали девятыми на чемпионате Европы по пляжному волейболу
13 августа 11:56
Главный тренер сборной Украины огласил состав команды на чемпионат Европы
Главный тренер сборной Украины огласил состав команды на чемпионат Европы
12 августа 21:40
Женская сборная Украины провела три спарринга в Греции
Женская сборная Украины провела три спарринга в Греции
12 августа 20:58
Попов и Емельянчик вылетели с чемпионата Европы, но напоследок показали зубы
Попов и Емельянчик вылетели с чемпионата Европы, но напоследок показали зубы
12 августа 17:37
Емельянчик и Попов проиграли стартовый матч на чемпионате Европы
Емельянчик и Попов проиграли стартовый матч на чемпионате Европы
12 августа 11:31
Сестры Махно с первого места пробились в плей-офф чемпионата Европы
Сестры Махно с первого места пробились в плей-офф чемпионата Европы
12 августа 07:57
Все новости

Популярные новости

Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
11
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 13:07
Все новости