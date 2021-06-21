Сборная Украины стала вице-чемпионом Золотой Евролиги
Наставник и связующая «Прометея» выиграли Золотую Евролигу
Петков и Китипова с национальной сборной Болгарии в четырех сетах обыграли команду Хорватии
16:06
Фото: cev.eu
Женская сборная Болгарии выиграла Золотую Евролигу-2021. Отметим, что «Финал четырех» проходил в Русе, Болгария.
В финале подопечные Ивана Петкова, который вместе со связующей Лорой Китиповой с «Прометеем» выиграл все титулы в Украине, в четырех сетах обыграли команду Хорватии.
Золотая Евролига-2021. Финал
Хорватия – Болгария 1:3 (25:22, 22:25, 17:25, 20:25)
Напомним, что мужская сборная Украины стала вице-чемпионом Золотой Евролиги-2021.
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