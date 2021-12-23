«Прометей» дважды вел по сетам, но уступил «Дрезднеру» в Лиге чемпионов
Наставник «Прометея»: «Лига чемпионов – лучший уровень в мире, нам нужен опыт»
Иван Петков – о поражении от немецкого «Дрезднера»
11:41
Иван Петков / Фото - FacebookГлавный тренер женского «Прометея» Иван Петков поделился эмоциями после поражения от немецкого «Дрезднера» (2:3) в матче 3-го тура группового раунда волейбольной Лиги чемпионов.
«У обеих команд было много ошибок. У нас были проблемы с приемом. В атаках ситуация получилась лучше. Команда показала характер, эмоции. Лига – это очень тяжело. Это лучший уровень в мире, нам нужен опыт».
Отметим, что украинский коллектив находится на последнем месте в квартете. Из группы выйдут победители и три лучшие команды, занявшие вторые места.
В другом матче группы А «Девелопрес» выиграл у российского «Локомотива» со счетом 3:2.
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