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«Назвал су**ным сыном». Лидер сборной Франции обвинил тренера Польши в расизме, а капитана поляков – в оскорблениях

В матче Лиги Наций Франции с Польшей не обошлось без скандалов
Волейбол
21:16
«Назвал су**ным сыном». Лидер сборной Франции обвинил тренера Польши в расизме, а капитана поляков – в оскорблениях
Эрвин Нгапет / Фото: en.volleyballworld.com

Лидер сборной Франции Эрвин Нгапет в своем Instagram выдвинул ряд обвинений после матча Лиги Наций против команды Польши (3:2):

Главный тренер поляков Витал Хейнен назвал «негром» темнокожего человека, который работает в «пузыре» в Римини и отвечает за санитарную безопасность. Это явно расизм! Тому есть свидетели. Не говоря уже о многочисленных оскорблениях из уст господина Кубяка во время матча. Например, слов «су**н сын».  Должны ли такие люди быть частью нашего волейбольного мира?

Витал Хейнен отреагировал в Twitter на высказывания француза.

Я никогда в жизни не употреблял этот термин. Это единственный раз, когда я отреагирую на то, что было написано в интернете. За всю свою жизнь я не вешал расистских ярлыков. Более того, я твердо верю в равенство всех людей, независимо от их цвета кожи, религии или происхождения.

Отметим, что также во время матча Нгапет «обменивался любезностями» с капитаном Польши Михалом Кубяком.

Международная федерация волейбола заявила, что проведет расследования инцидента.

Напомним, что это не первый расистский скандал в Лиге Наций-2021. Ранее волейболистка сборной Сербии была дисквалифицирована на 2 матча за неприемлемый жест.

Источник: sport.business-gazeta Олег Шумейко-младший
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