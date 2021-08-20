Букмекеры: Турция разгромит Украину
Нидерланды после Украины уничтожили Финляндию
«Оранжевые» только в одной партии позволили соперницам набрать больше 10 очков
20:27
Фото: eurovolley.cev.eu
В Румынии проходит женский чемпионат Европы. Во втором туре группы D сборная Нидерландов разгромила Финляндию.
Нидерланды – Финляндия 3:0 (25:10, 25:10, 25:18).
Напомним, в этой же группе выступает сборная Украины, которая в эти минуты играет против Турции. Прямую трансляцию матча смотрите сейчас на XSPORT.
Напомним, в первом туре группового этапа Нидерланды победили Украину.
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