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Новый вызов «Прометея» в Лиге чемпионов – один из лучших клубов Польши с чемпионом мира у руля. Трансляция на XSPORT

Чемпион Украины сыграет второй матч в групповом раунде самого престижного еврокубка
Волейбол
7 декабря 07:00
Новый вызов «Прометея» в Лиге чемпионов – один из лучших клубов Польши с чемпионом мира у руля. Трансляция на XSPORT Превью
Прометей / Фото: cev.eu

Сегодня, 7 декабря, второй матч группового этапа Лиги чемпионов проведет «Прометей». Соперником чемпиона Украины станет одна из лучших команды европейского топ-чемпионата – польский «Девелопрес».

Коллективы подходят к матчу с разными результатами на старте четвертого раунда еврокубка – «Прометей» в трех сетах уступил «Локомотиву», проиграв впервые в сезоне, а команда из Польши в пяти сетах добыла победу над «Дрезднером». Оба клуба провели неоднозначные матчи – украинский коллектив дал неплохой бой лучшей команде России, но «Прометею» не хватило атаки. Из угловых игроков коллектива из Слобожанского в том матче можно отметить разве что Хэйди Казанову.

А вот польская и немецкая команда играли будто по очереди – 3:2 (25:10, 19:25, 25:15, 22:25, 15:9). Как иначе можно объяснить такие резкие переходы инициативы от одной команды к другой. С горем пополам польки все же завоевали первую победу, но нестабильностью команды пользоваться можно и нужно.

Матч «Девелопрес» – «Дрезднер»:

Со времен первого матча в квартете A клуб из Жешува провел два матча – победы над «Радомом» (3:1) и лидером Таурон Лиги «Хемиком» (3:2). Зачастую основная часть игроков «Девелопреса» – польки. Благо, уровень своих игроков в стране высок, и позволяет неплохо себя показывать и на евроарене. Но этот год стал небольшим исключением: 5 угловых игроков – легионеры. В диагонали место застолблено за бразильянкой Бруной Онорио, а в доигровке чаще всего появляются Елена Благоевич и Кара Бахема.

Бахема в атаке / Фото: cev.eu

На остальных позиция играют только представительницы Польши. В центре сетки это Анна Стенцел и Магдалена Юрчик, либеро Александра Жигловска, а пасует Катаржина Венерска. Ее вы можете помнить по матчу 1/8 финала чемпионата Европы, когда женская сборная Украины уступила в четырех сетах и покинула континентальное первенство.

Венерска признана MVP матча с Дрезднером / Фото: cev.eu

Отдельно стоит упомянуть и о главном тренере Стефане Антиге. Француз в 2014-м году закончил профессиональную карьеру в польской «Скре», а уже летом будучи главным тренером сборной Польши стал чемпионом мира. После работы с национальной командой Канады Антига получил первый опыт работы с клубами в «Верве Варшаве», а с 2019 перебрался в женский волейбол, возглавив «Девелопрес».

Антига с командой во время тайм-аута / Фото: cev.eu

Коллектив проповедуют современный европейский волейбол – с быстрой игрой, большой нагрузкой центральных и неплохой защитой и страховкой. Так что «Прометею», у которого немного опыта игр с топ-клубами, придется непросто. «Девелопрес» вчера вечером успел провести тренировку в Запорожье, где в Дворце Спорта «Юность» завтра впервые будет использована система Challenge.

Что касается чемпиона Украины, то с момента поражения от «Локо» слобожанки успели вернуться на победную стезю. Первый «Финал четырех» Суперкубка выдался успешным – «Прометей» защитил добытый в прошлом году трофей – и еще одна виктория была добыта в рамках регулярного чемпионата Суперлиги. Встреча с крепкой по комплектации «Алантой» должна была стать неплохим этапом подготовки к ЛЧ, но днипрянки за три сета набрали лишь 38 очков.

Боевое крещение в той встрече прошла американка Адора Анае. Главный тренер «Прометея» Иван Петков решил, что нуждается в усиление «четверки». Доигровщица с 12-ю очками стала самой результативной в дебютном матче – 8 в атаке (результативность 53%), 3 на подаче и 1 на блоке.

Анае на подаче / Фото: prometeyvc.com

В одной из самых конкурентных групп ЛЧ еще одно поражение может едва ли не лишить шансов на выход в следующий раунд. Ведь в четвертьфинал проходят 5 сильнейших команд из каждой группы, а также лучшие три коллектива со второй строчки. И вполне часто выходит, что в квартетах с командами из разных лиг топ-клубы Европы расходятся 1-1 по победам либо настолько громят своих соперников, что даже по разнице сетов за ними не угнаться.

Трансляцию матча «Прометей» – «Девелопрес» смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 19:10.

Олег Шумейко-младший
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Девелопрес (волейбол) «Прометей» (волейбол) Лига чемпионов (волейбол)

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