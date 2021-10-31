Олимпийского чемпиона выгнали из клуба и сборной за гомофобию

Против Соузы выступили многие игроки национальной команды Бразилии

Маурисио Соуза (слева) / Фото: volleyballworld.com

В Бразилии разгорелся скандал. Центральный блокирующий сборной Бразилии Маурисио Соуза в своем Instagram опубликовал пост, после которого подвергся критике. На волейболиста повесили ярлык гомофоба, а другие игроки сборной Бразилии Кэролл Гаттаз, Таиса, Шейла Габи, а также Дуглас Соуза и Маке открыто выступили против Маурисио.



Отметим, что партнер центрального по сборной Дуглас является открытым геем. «Минас», в котором выступает Соуза, не был удовлетворен извинениями игрока и расстался с олимпийским чемпионом Рио-2016. Также поступил и главный тренер сборной Ренан даль Зотто, заявив, что в команде «нет места гомофобам».

Напомним, что чемпион Украины «Прометей» находится в шаге от выхода в групповой этап Лиги чемпионов.