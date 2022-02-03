Определен четвертьфиналист Лиги чемпионов из группы «Прометея»

«Девелопрес» ни разу не уступил за 5 туров

Фото: cev.eu

Стал известен обладатель путевки в 1/4 финала из группы A Лиги чемпионов по волейболу.



Первое место в квартете себе обеспечил «Девелопрес», добыв пятую победу кряду в самом престижном еврокубке. Польский коллектив в последнем матче в трех сетах обыграл «Дрезднер», став недосягаемым как для немецкого клуба, так и для «Локомотива».

Отметим, что еще одна команда из группы может пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, но для этого нужно войти в тройку лучших команд со вторых мест квартетов ЛЧ.

Сегодня, 3 февраля, встречу пятого тура проведут «Прометей» и «Девелопрес». Трансляция матча «Прометей» – «Локомотив» пройдет на телеканале XSPORT. Начало – 18:00.