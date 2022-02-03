«Дрезднер» сотворил сенсацию в Лиге чемпионов, обыграв в группе «Прометея» чемпиона России
Определен четвертьфиналист Лиги чемпионов из группы «Прометея»
«Девелопрес» ни разу не уступил за 5 туров
11:41
Фото: cev.eu
Стал известен обладатель путевки в 1/4 финала из группы A Лиги чемпионов по волейболу.
Первое место в квартете себе обеспечил «Девелопрес», добыв пятую победу кряду в самом престижном еврокубке. Польский коллектив в последнем матче в трех сетах обыграл «Дрезднер», став недосягаемым как для немецкого клуба, так и для «Локомотива».
Отметим, что еще одна команда из группы может пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, но для этого нужно войти в тройку лучших команд со вторых мест квартетов ЛЧ.
Сегодня, 3 февраля, встречу пятого тура проведут «Прометей» и «Девелопрес». Трансляция матча «Прометей» – «Локомотив» пройдет на телеканале XSPORT. Начало – 18:00.
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