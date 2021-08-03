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Определились полуфинальные пары мужского волейбольного турнира на Играх в Токио

По две южноамериканские и европейские команды будут бороться за выход в «золотой» матч Олимпиады
Olympics Токио-2020
3 августа 19:07
Определились полуфинальные пары мужского волейбольного турнира на Играх в Токио
Сборная Бразилии / Фото - gettyimages.com
На Олимпийских играх в Токио завершились четвертьфинальные матчи мужского волейбольного турнира. Стали известны все полуфиналисты соревнований.

Команда ОКР переиграла сборную Канады (3:0), Япония сложила оружие перед бразильцами (0:3), а Италия в тяжелейшем противостоянии уступила Аргентине (2:3).

Олимпийские игры-2020. Токио, Япония. Волейбол. Мужчины. 1/4 финала

Канада – ОКР 0:3 (21:25, 28:30, 22:25)

Япония – Бразилия 0:3 (21:25, 28:30, 20:25)

Италия – Аргентина 2:3 (25:21, 23:25, 22:25, 25:14, 12:15)

Польша – Франция 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15)

Полуфинальные пары:

ОКР – Бразилия

Аргентина – Франция

Полуфинальные матчи мужского волейбольного турнира состоятся 5 августа.

Ранее стали известны полуфинальные пары мужских гандбольных соревнований на Олимпиаде-2020.
Владимир Кириченко
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