Определились все полуфиналисты Токио-2020. Франция, Словения и Австралия идут дальше
Определились полуфинальные пары мужского волейбольного турнира на Играх в Токио
По две южноамериканские и европейские команды будут бороться за выход в «золотой» матч Олимпиады
3 августа 19:07
Сборная Бразилии / Фото - gettyimages.comНа Олимпийских играх в Токио завершились четвертьфинальные матчи мужского волейбольного турнира. Стали известны все полуфиналисты соревнований.
Команда ОКР переиграла сборную Канады (3:0), Япония сложила оружие перед бразильцами (0:3), а Италия в тяжелейшем противостоянии уступила Аргентине (2:3).
Олимпийские игры-2020. Токио, Япония. Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
Канада – ОКР 0:3 (21:25, 28:30, 22:25)
Япония – Бразилия 0:3 (21:25, 28:30, 20:25)
Италия – Аргентина 2:3 (25:21, 23:25, 22:25, 25:14, 12:15)
Польша – Франция 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15)
Полуфинальные пары:
ОКР – Бразилия
Аргентина – Франция
Полуфинальные матчи мужского волейбольного турнира состоятся 5 августа.
Ранее стали известны полуфинальные пары мужских гандбольных соревнований на Олимпиаде-2020.
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