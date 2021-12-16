«Перуджа» Плотницкого стартовала в ЛЧ с победы над вице-чемпионами турнира
Определился клубный чемпион мира
В финале сыграли бразильский «Крузейро» и итальянская «Чивитанова»
11:59
Фото: fivb.com
Завершился клубный чемпионат мира по волейболу среди мужчин.
Чемпионом стал бразильский клуб «Крузейро», который в финале в трех партиях одолел итальянскую «Чивитанову».\
Клубный чемпионат мира-2021. Финал:
«Чивитанова» (Италия) – «Крузейро» (Бразилия) 0:3 (17:25, 22:25, 23:25)
Матч за 3 место:
«Фунвик» (Бразилия) – «Трентино» (Италия) 0:3 (18:25, 18:25, 18:25)
«Крузейро» в четвертый раз выиграл клубный чемпионат мира (2013, 2015, 2016, 2021).
MVP турнира признан доигровщик «Крузейро» Мигель Лопес.
Напомним, в Запорожье пройдет «Финал четырех» женской Евролиги.