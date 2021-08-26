Определился соперник сборной Украины в 1/8-й финала чемпионата Европы

«Сине-желтые» впервые за 20 лет вышли в плей-офф Евроволей

Фото: eurovolley.cev.eu

Женская сборная Украины заняла третье место в группе D и впервые за 20 лет вышла в плей-офф чемпионата Европы.

Соперником украинок по матчу 1/8-й финала станет сборная Польши. В предыдущий раз эти команды пересекались все также на Евроволей-2019 и тогда полячки победили в четырех партиях.

Польша заняла второе место в группе В, где также выступали Болгария (1-е место), Германия (3), Чехия (4), Испания (5) и Греция (6).

Время матча Украина – Польша станет известно позже, однако встречу точно в прямом эфире покажет XSPORT.