Плотницкий: «Медаль чемпионата Европы – наша общая цель, такой же она и остается»
«Перуджа» Плотницкого с победы «всухую» начала новый сезон
Украинец отметился в матче двумя эйсами
11 октября 19:54
Фото: Twitter Перуджи
«Перуджа» капитана сборной Украины Олега Плотницкого сыграла первый матч в сезоне-2021/22.
В стартовом матче итальянской Суперлиги «дьяволы» в трех сетах обыграли «Цистерну». Плотницкий в первом сете вышел на подаче, отметившись двумя эйсами.
Итальянская Суперлига. 1-й тур.
«Перуджа» – «Цистерна» 3:0 (25:22, 25:18, 25:23)
Напомним, что со сборной Украины Плотницкий стал 13-м на чемпионате Европы-2021, чего не хватило для квалификации на чемпионат мира-2022.
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