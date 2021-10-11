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«Перуджа» Плотницкого с победы «всухую» начала новый сезон

Украинец отметился в матче двумя эйсами
Волейбол
11 октября 19:54
«Перуджа» Плотницкого с победы «всухую» начала новый сезон
Фото: Twitter Перуджи

«Перуджа» капитана сборной Украины Олега Плотницкого сыграла первый матч в сезоне-2021/22.

В стартовом матче итальянской Суперлиги «дьяволы» в трех сетах обыграли «Цистерну». Плотницкий в первом сете вышел на подаче, отметившись двумя эйсами.

Итальянская Суперлига. 1-й тур.

«Перуджа» – «Цистерна» 3:0 (25:22, 25:18, 25:23)

Статистика «Перуджи»
Статистика «Перуджи»

Напомним, что со сборной Украины Плотницкий стал 13-м на чемпионате Европы-2021, чего не хватило для квалификации на чемпионат мира-2022.
Олег Шумейко-младший
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