Первую дуэль России проиграли. «Прометей» показал зубы «Локомотиву», но сыпался в концовках

Завтра украинцы и россияне сойдутся на площадке в полуфинале чемпионата Европы по футзалу

Фото: cev.eu

Завершился матч пятого тура волейбольной Лиги чемпионов между «Прометеем» и «Локомотивом».



Коллектив из России выиграл матч в четырех сетах, нанеся украинскому клубу пятое кряду поражение.

Но все с легкостью могло и выйти иначе. В первой партии «Прометей» вел 15:13, но сначала позволил догнать россиянкам и выйти в небольшой «+», а в одной расстановке представительницы Украины и вовсе проиграли шесть розыгрышей кряду.

Второй сет начался с явным преимуществом «Прометея». По ходу партии Андрей Воронков решился на замену связующей Ирины Филиштинской. С Дарьей Рысевой игра железнодоржек преобразилась, что позволило достать украинок, проигрывая «-7» по ходу игрового отрезка. Не в последнюю очередь и благодаря удачным действиям доигровщиц Ирины Воронковой (6 очков) и Татьяны Ежак (7 пунктов).

Третья партия также началась с удачного отрезка от «Прометея», но «+3» перевеса быстро растаяли. До концовки сета команды шли вровень, но на сей раз финальный рывок выдался украинкам. Удалось поднять несколько тяжелых мячей после атак капитана «Локо», и заблокировать атаку той же Воронковой.

На четвертый сет, который, к сожалению, стал последним, на площадку вернулась Филиштинская. Адора Анае шикарно показала себя в атаке, затрудняя действия в защите соперниц даже при не самых удобных передачах. Казанова, которая была лидером атак команды из Слобожанского, в третьем сете сыграла грязновато. Хотя партия могла закончиться в пользу обеих коллективов. При счете 21:21 перерыв взял Воронков. Итогом паузы стало четыре очка кряду для россиянок – 25:21 и 3:1 по партиям.

Лига чемпионов. Группа A. 5-й тур.

«Прометей» – «Локомотив» 1:3 (18:25, 25:27, 25:19, 21:25)

Турнирная таблица

Напомним, что завтра, 4 февраля, сборные Украины и России по футзалу сыграют в полуфинале чемпионата Европы.