Петков – о выходе в групповой этап Лиги чемпионов: «Это невероятное достижение для украинского волейбола»

Главный тренер «Прометея» – о победе в финале квалификации

Иван Петков (справа) / Фото: cev.eu

Главный тренер «Прометея» Иван Петков поделился впечатлениями с пресс-службой клуба от выхода в групповой этап Лиги чемпионов:



Это большой успех. Для меня, украинского волейбола и «Прометея» – это невероятное достижение. Как проходил матч – это сейчас неважно. На эту важнейшую встречу мы были очень заряжены. Из-за большой ответственности игра была немного нервной. Сейчас самое важное – мы в Лиге чемпионов. Я сказал президенту (Владимиру Дубинскому – XSPORT), что мы выйдем в группу ЛЧ. Он сделал очень многое, чтобы это произошло. Мы добились этой важнейшей цели, но и заглядываем вперед. Чемпионат Украины, Кубок, Суперкубок и Лига чемпионов – ко всему нужно готовиться.

В квартете A чемпион Украины сыграет с российским «Локомотивом», немецким «Дрезденом» и польским «Девелопресом».

Отметим, что «Прометей» стал вторым украинским клубом, который выступит в основном раунде Лиги чемпионов – в сезоне 2019/20 в группу самого престижного еврокубка пробивался «Химик».