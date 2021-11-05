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Петков – о выходе в групповой этап Лиги чемпионов: «Это невероятное достижение для украинского волейбола»

Главный тренер «Прометея» – о победе в финале квалификации
Волейбол
09:46
Петков – о выходе в групповой этап Лиги чемпионов: «Это невероятное достижение для украинского волейбола»
Иван Петков (справа) / Фото: cev.eu

Главный тренер «Прометея» Иван Петков поделился впечатлениями с пресс-службой клуба от выхода в групповой этап Лиги чемпионов:

Это большой успех. Для меня, украинского волейбола и «Прометея» – это невероятное достижение. Как проходил матч – это сейчас неважно. На эту важнейшую встречу мы были очень заряжены. Из-за большой ответственности игра была немного нервной. Сейчас самое важное – мы в Лиге чемпионов.

Я сказал президенту (Владимиру Дубинскому – XSPORT), что мы выйдем в группу ЛЧ. Он сделал очень многое, чтобы это произошло. Мы добились этой важнейшей цели, но и заглядываем вперед. Чемпионат Украины, Кубок, Суперкубок и Лига чемпионов – ко всему нужно готовиться.

В квартете A чемпион Украины сыграет с российским «Локомотивом», немецким «Дрезденом» и польским «Девелопресом».

Отметим, что «Прометей» стал вторым украинским клубом, который выступит в основном раунде Лиги чемпионов – в сезоне 2019/20 в группу самого престижного еврокубка пробивался «Химик».

Олег Шумейко-младший
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Иван Петков «Прометей» (волейбол)

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