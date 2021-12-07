Новый вызов «Прометея» в Лиге чемпионов – один из лучших клубов Польши с чемпионом мира у руля. Трансляция на XSPORT
Петков рассказал о сильных сторонах следующего соперника «Прометея» в Лиге чемпионов
Трансляцию второго матча чемпиона Украины смотрите на XSPORT
08:36
Иван Петков / Фото: пресс-служба Локомотива К
Главный тренер «Прометея» Иван Петков в интервью пресс-службе клуба поделился мнением о «Девелопресе» накануне матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов:
Мы хорошо подготовились и сделали все, что нужно перед вторым матчем Лиги чемпионов. После игры с «Алантой» в чемпионате Украины начинаем еще больше думать о еврокубковой игре.
В данный момент «Девелопрес» – одна из сильнейших команд в Польше. Там играют качественные игроки, которые действуют очень быстро, постоянно контролируют ситуацию и очень неплохо защищаются.
Напомним, что ранее «Прометей» выиграл Суперкубок Украины.
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