Плотницкий: «Хотелось победить Россию для Украины и людей на Востоке»

Олег Плотницкий / Фото: cev.eu

Капитан сборной Украины Олег Плотницкий поделился мнением о результате матча с Россией (1:3) в 1/8 финала чемпионата Европы-2021:



Все очень верили, первая игра – не помню, когда Украина играла очень сильно. 2005-й? Это уже ого – сколько прошло.

Были игроки, для которых немного сложно выдержать этот натиск. Видели? Много новостей о 10 миллионах, туда-сюда.

Был ли политический подтекст, учитывая, что идет война Украины с Россией? Как в команде воспринимали матч?

Очень жаль, что мы не выиграли – у меня уже были наброски, что бы я вам рассказал из того, что у нас выходит в нашем коллективе. Скажем так, туда даже тренеры не доходят к этому всему – насчет нашей страны. Это позитивные моменты. Я говорил себе, если выиграем – расскажу, нет – так нет.

Такого прямо четкого политического подтекста не было, потому что это что-то вроде приложения. Мне кажется, у каждого было – патриот или не патриот. Больше мы настраивались на то, что наша команда приехала сюда выигрывать медали.

Достаточно хорошо подготовились, это могло получиться. Так бывает – это нормально, мне кажется. Это спорт – такая сетка, так попалось. Дальше были бы поляки – тоже очень сложно.

Может, ты и работаешь, но не всегда все получается, как хочешь. Это для нас опыт – нужно, чтобы каждый им воспользовался в позитивном ключе.