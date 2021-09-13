Плотницкий: «Хотелось победить Россию для Украины и людей на Востоке»
Капитан сборной Украины Олег Плотницкий поделился мнением о результате матча с Россией (1:3) в 1/8 финала чемпионата Европы-2021:
Всегда так было у каждого и во всем, неважно – волейбол, футбол, бизнес-шмизнес – все равно ты где-то проваливаешься. Ты не должен этого делать.
Были игроки, для которых немного сложно выдержать этот натиск. Видели? Много новостей о 10 миллионах, туда-сюда.
Все очень верили, первая игра – не помню, когда Украина играла очень сильно. 2005-й? Это уже ого – сколько прошло.
Был ли политический подтекст, учитывая, что идет война Украины с Россией? Как в команде воспринимали матч?
Думаю, большинство воспринимали матч так, что его нужно выиграть. Конечно, это была бы победа больше для украинцев, для нашей страны, для тех людей, которые на Востоке.
Очень жаль, что мы не выиграли – у меня уже были наброски, что бы я вам рассказал из того, что у нас выходит в нашем коллективе. Скажем так, туда даже тренеры не доходят к этому всему – насчет нашей страны. Это позитивные моменты. Я говорил себе, если выиграем – расскажу, нет – так нет.
Такого прямо четкого политического подтекста не было, потому что это что-то вроде приложения. Мне кажется, у каждого было – патриот или не патриот. Больше мы настраивались на то, что наша команда приехала сюда выигрывать медали.
Достаточно хорошо подготовились, это могло получиться. Так бывает – это нормально, мне кажется. Это спорт – такая сетка, так попалось. Дальше были бы поляки – тоже очень сложно.
Может, ты и работаешь, но не всегда все получается, как хочешь. Это для нас опыт – нужно, чтобы каждый им воспользовался в позитивном ключе.
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