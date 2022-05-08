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Плотницький: «Перш ніж щось вимагати від гравців, тренерів потрібно самим щось зробити для українського волейболу»

Лідер національної команди згадав про колег, які покинули Росію
Волейбол
21:17
Плотницький: «Перш ніж щось вимагати від гравців, тренерів потрібно самим щось зробити для українського волейболу»
Олег Плотницький / Фото: Sir Safety Perugia Volley

Капітан збірної України Олег Плотницький висловився стосовно гравців національної команди, які раніше розірвали контракти зі своїми російськими клубами. Слова гравця приводить прес-служба ФВУ.

«На мою думку, в усіх цих обговорюваннях ключовим є те, що хлопці розірвали контракти з клубами! Всі вони, як завжди, готові представляти нашу країну. Мені здається перш ніж щось вимагати від гравців, тренерів потрібно самим щось зробити для українського волейболу.

Наші гравці виросли в Україні та майже всі з самих наймолодших збірних представляли нашу країну. Всі ці хлопці на протязі 5-7 років заробляли рейтингові очки, які зараз дозволили нам потрапити на чемпіонат Світу! Це, як сказав президент ФВУ, була не гуманітарна допомога з боку ФІВБ, а багаторічна робота всіх причетних до українського волейболу! Так, хтось більше, хтось менше, але всі доклали чималих зусиль.

Я ще раз наголошую, що головне у цій ситуації, що всі українські волейболісти без виключення розірвали контракти з російськими клубами!

Військові на фронті захищають нашу країну а ми будемо захищати та прославляти нашу Україну на майданчику».

Нагадаємо, раніше збірна України розпочала підготовку до Золотої Євроліги-2022.


Карен Агабекян
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сборная Украины (волейбол) Олег Плотницкий

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