Плотницький: «Перш ніж щось вимагати від гравців, тренерів потрібно самим щось зробити для українського волейболу»
Капітан збірної України Олег Плотницький висловився стосовно гравців національної команди, які раніше розірвали контракти зі своїми російськими клубами. Слова гравця приводить прес-служба ФВУ.
«На мою думку, в усіх цих обговорюваннях ключовим є те, що хлопці розірвали контракти з клубами! Всі вони, як завжди, готові представляти нашу країну. Мені здається перш ніж щось вимагати від гравців, тренерів потрібно самим щось зробити для українського волейболу.
Наші гравці виросли в Україні та майже всі з самих наймолодших збірних представляли нашу країну. Всі ці хлопці на протязі 5-7 років заробляли рейтингові очки, які зараз дозволили нам потрапити на чемпіонат Світу! Це, як сказав президент ФВУ, була не гуманітарна допомога з боку ФІВБ, а багаторічна робота всіх причетних до українського волейболу! Так, хтось більше, хтось менше, але всі доклали чималих зусиль.
Я ще раз наголошую, що головне у цій ситуації, що всі українські волейболісти без виключення розірвали контракти з російськими клубами!
Військові на фронті захищають нашу країну а ми будемо захищати та прославляти нашу Україну на майданчику».
Нагадаємо, раніше збірна України розпочала підготовку до Золотої Євроліги-2022.
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