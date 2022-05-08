Плотницький: «Перш ніж щось вимагати від гравців, тренерів потрібно самим щось зробити для українського волейболу»

Олег Плотницький / Фото: Sir Safety Perugia Volley

Капітан збірної України Олег Плотницький висловився стосовно гравців національної команди, які раніше розірвали контракти зі своїми російськими клубами. Слова гравця приводить прес-служба ФВУ.

Наші гравці виросли в Україні та майже всі з самих наймолодших збірних представляли нашу країну. Всі ці хлопці на протязі 5-7 років заробляли рейтингові очки, які зараз дозволили нам потрапити на чемпіонат Світу! Це, як сказав президент ФВУ, була не гуманітарна допомога з боку ФІВБ, а багаторічна робота всіх причетних до українського волейболу! Так, хтось більше, хтось менше, але всі доклали чималих зусиль.

Я ще раз наголошую, що головне у цій ситуації, що всі українські волейболісти без виключення розірвали контракти з російськими клубами!

Військові на фронті захищають нашу країну а ми будемо захищати та прославляти нашу Україну на майданчику».