Плотницкий: «Приятно, что удалось порадовать болельщиков своими эйсами»
Плотницкий помог «Перудже» добыть разгромную победу
Капитан сборной Украины стал вторым по результативности в матче с «Равенной»
22 ноября 11:44
Фото: Twitter Перуджи
«Перуджа» Олега Плотницкого завоевала шестую победу в итальянской Суперлиге кряду.
Коллектив капитана сборной Украины «всухую» обыграл «Равенну», которая в текущем сезоне еще не побеждала. Главный тренер «дьяволов» Никола Грбич активно использовал ротацию и дал шанс себя проявить многим. Плотницкий стал вторым по результативности в матче – доигровщик заработал 10 очков (6 в атаке, 2 на подаче и 2 на блоке).
«Равенна» – «Перуджа» 0:3 (10:25, 20:25, 16:25)
Напомним, что в прошлом матче Плотницкого признали MVP встречи.