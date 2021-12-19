Плотницкий помог «Перудже» взять реванш у «Чивитановы» за поражение в финале чемпионата Италии

Капитан сборной Украины стал одним из самых результативных игроков «дьяволов»

Олег Плотницкий / Фото: facebook.com/LUBEVOLLEY

«Перуджа» Олега Плотницкого обыграла прямого конкурента за лидерство в регулярном чемпионате Италии «Чивитанову». Отметим, что «дьяволам» удалось взять реванш за поражение в финальной серии прошлогоднего финала Суперлиги.



Капитан сборной Украины провел на площадке весь матч и вошел в топ-3 по результативности в составе «Перуджи» – 14 очков (12 в атаке, 2 на блоке).

Суперлига. Италия. Мужчины

«Чивитанова» – «Перуджа» 1:3 (15:25, 20:25, 30:28, 21:25)

статистика Перуджи

Напомним, что ранее «Чивитанова» уступила в финале клубного чемпионата мира.