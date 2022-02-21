Состоялась жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов – капитан сборной Украины сыграет против вице-чемпиона России
Плотницкий помог «Перудже» завоевать десятую победу кряду
«Дьяволы» в Суперлиге обыграли «Падову»
15:43
Плотницкий готовится к подаче / Фото: Perugia
«Перуджа» Олега Плотницкого выиграла 10-й матч кряду, одолев в четырех сетах «Падову» в рамках регулярного чемпионата Суперлиги по волейболу.
Капитан сборной Украины вышел со старта в трех сетах, заработав 7 очков – 5 в атаке и 2 на подаче.
Итальянская Суперлига. Регулярный чемпионат
«Перуджа» – «Падова» 3:1 (19:25, 25:22, 25:22, 25:13)
Напомним, что в 1/4 финала Лиги чемпионов «Перуджа» сыграет с вице-чемпионом России.
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