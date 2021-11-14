Плотницкий: «Приятно, что удалось порадовать болельщиков своими эйсами»
Доигровщик «Перуджи» Олег Плотницкий дал комментарий после матча итальянской Суперлиги с «Миланом», в котором его признали лучшим игроком матча:
Спасибо за поздравление. Последние две недели мы хорошо потренировались, вот и результат положительный. Мы начали первый сет не лучшим образом, но отреагировали, вовремя включились и удалось победить. Счет 3:0 на табло, и нельзя сказать, что мы не контролировали ход игры.
Мы хорошо сыграли во всех компонентах. Прием, атака, защита, блок, подача – все понемногу стало ключом нашей сегодняшней победы. Мы хотим побеждать всех, и такими матчами это доказываем. Теперь просто продолжим работать дальше.
Итальянский чемпионат – очень конкурентный. Не так важно, с кем ты играешь – «Милан», «Равенна», «Монца», «Чивитанова», «Трентино», – нельзя допускать недонастрой ни с кем.
Приятно, что удалось порадовать болельщиков своими эйсами. Теперь нас ждут два дня заслуженного отдыха.
«Перуджа» является единственной командой чемпионата Италии, которая еще не проигрывала