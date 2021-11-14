Плотницкий: «Приятно, что удалось порадовать болельщиков своими эйсами»

Фото: пресс-служба Перуджи

Доигровщик «Перуджи» Олег Плотницкий дал комментарий после матча итальянской Суперлиги с «Миланом», в котором его признали лучшим игроком матча:



Мы хорошо сыграли во всех компонентах. Прием, атака, защита, блок, подача – все понемногу стало ключом нашей сегодняшней победы. Мы хотим побеждать всех, и такими матчами это доказываем. Теперь просто продолжим работать дальше.

Итальянский чемпионат – очень конкурентный. Не так важно, с кем ты играешь – «Милан», «Равенна», «Монца», «Чивитанова», «Трентино», – нельзя допускать недонастрой ни с кем.

Приятно, что удалось порадовать болельщиков своими эйсами. Теперь нас ждут два дня заслуженного отдыха.