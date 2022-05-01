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Плотницький – про вихід на чемпіонат світу замість росії: «Всі будут грати за Україну, за наших військових»

Українець зі своєю командою допомагав гуманітркою та осісти переселенцям в Італії
Волейбол
14:05
Плотницький – про вихід на чемпіонат світу замість росії: «Всі будут грати за Україну, за наших військових»
Фото: cev.eu

Капітан збірної України і догравальник «Перуджі» Олег Плотницький розповів, як допомагає українцям під час війни з Росією та як команда сприйняла новину, що виступить на чемпіонаті світу (другий раз в історії!) замість росії:

Звісно, ця новина підняла настрій, адже ми цього чекали. Після чемпіонату Європи нам не вистачило кілька балів, бо Китай тоді (на чемпіонаті Азії) виграв бронзові медалі, чого не було вже шість років. Вони виграли якраз у той рік, коли ми піднімались у рейтингу, перемагали, усе було добре. Якщо не помиляюсь, нам не вистачило п’ять чи шість балів. Ми зіграли два матчі по 3:2. Якби ми виграли їх по 3:1 чи 3:0, то поїхали б собі спокійно (на чемпіонат світу). Будемо працювати, готуватись. Будемо грати Золоту лігу, що стане підготовчим етапом.

В Естонії має бути збір, а вже 25 травня буде перша гра Золотої ліги в Хорватії. Ми будемо грати всі матчі на виїзді по два одразу, тобто 25-26-го зіграли – полетіли далі. Ось так ми проведемо всі шість ігор групового етапу.

Міжнародна федерація затягувала з оголошенням цього рішення. Напевно, у них були на те причини. Але добре, що так вийшло. Думаю, що всі будуть готові грати за Україну, за наших військових, які зараз захищають нас. Ми будемо вмотивовані більше за всіх.

Так вийшло, що більшість (гравців збірної) була на заході Україні, де не було активних бойових дій. Кілька разів мені писали українці, які займаються волейболом або тренують. Наприклад, їхні діти приїхали до Італії до бабусь чи дідусів, до знайомих. Запитували, де можна було б далі тренуватись. Я дізнавався номери з тих чи інших міст, де є тренери, де тренуються діти. Більше такого плану була допомога.

Плотницький під час розіграшу Кубку Італії / Фото: пресс-служба «Перуджі»

Уболівальники «Перуджі» зібрали доволі багато гуманітарної допомоги. Президент закупив медикаменти, маски. Якщо не помиляюсь, то він придбав товарів на 11 чи 12 тисяч євро. Хлопці (з «Перуджі») дуже допомогли. Хтось приніс одяг своїх дітей, хтось придбав продукти, які можуть довго не псуватись, хтось просто мені давав гроші, а я вже їздив і купував памперси, інші речі для дітей.

Дуже багато запитували щодо номерів карток волонтерів, куди можна було б переказувати фінансову допомогу. Була і є велика стурбованість, багато хто пропонує допомогу. У перші дні було настільки багато цього, що я жив із телефоном 24/7. Я навіть не встигав усім відповідати, адже є ще тренування. Дуже багато було повідомлень, і дуже багато людей допомогло. 

Нагадаємо, що Плотницький вийшов з «Перуджею» в фінал чемпіонату Італії.

Источник: suspilne.media Олег Шумейко-младший
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Олег Плотницкий чемпионат мира (волейбол) сборная Украины (волейбол)

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