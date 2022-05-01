Плотницький – про вихід на чемпіонат світу замість росії: «Всі будут грати за Україну, за наших військових»

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Капітан збірної України і догравальник «Перуджі» Олег Плотницький розповів, як допомагає українцям під час війни з Росією та як команда сприйняла новину, що виступить на чемпіонаті світу (другий раз в історії!) замість росії:



В Естонії має бути збір, а вже 25 травня буде перша гра Золотої ліги в Хорватії. Ми будемо грати всі матчі на виїзді по два одразу, тобто 25-26-го зіграли – полетіли далі. Ось так ми проведемо всі шість ігор групового етапу.

Міжнародна федерація затягувала з оголошенням цього рішення. Напевно, у них були на те причини. Але добре, що так вийшло. Думаю, що всі будуть готові грати за Україну, за наших військових, які зараз захищають нас. Ми будемо вмотивовані більше за всіх.

Так вийшло, що більшість (гравців збірної) була на заході Україні, де не було активних бойових дій. Кілька разів мені писали українці, які займаються волейболом або тренують. Наприклад, їхні діти приїхали до Італії до бабусь чи дідусів, до знайомих. Запитували, де можна було б далі тренуватись. Я дізнавався номери з тих чи інших міст, де є тренери, де тренуються діти. Більше такого плану була допомога.