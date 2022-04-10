Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Футбол (9 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Окончен
18:30 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Бордо - Мец 3:1 Окончен
16:00 Анже - Лилль 1:1 Окончен
16:00 Монако - Труа 2:1 Окончен
20:00 Страсбур - Лион 1:1 Окончен
22:00 Марсель - Монпелье 2:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бохум - Байер 0:0 Окончен
20:30 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 Окончен
Баскетбол (2 события из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Сан-Антонио Сперс - Голден Стэйт Уорриорз 94:100 Окончен
22:30 Хьюстон Рокетс - Атланта Хоукс 114:130 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Болонья - Сампдория -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Райо Вальекано - Валенсия -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:30 Нью-Орлеан Пеликанс - Голден Стэйт Уорриорз 107:128 Окончен
04:30 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс 141:146 Окончен
04:30 Финикс Санс - Сакраменто Кингз 109:116 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Челси -:- Запланирован
22:00 Бавария - Вильярреал -:- Запланирован
23:00 Челси - Реал -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
16:45
Волейбол. Евро 2021. Мужчины. Словения - Болгария

«Перуджа» Плотницкого второй год кряду оступилась в шаге от финала Лиги чемпионов

Вновь в итальянском полуфинале победу одержало «Трентино»
Волейбол
10 апреля 21:30
«Перуджа» Плотницкого второй год кряду оступилась в шаге от финала Лиги чемпионов
Андерсон против тройного блока (Микелетто, Лисинац, Сбертоли) / Фото: Perugia

В волейбольной Лиге чемпионов прошли полуфинальные встречи.

В сражениях за финал самого престижного еврокубка сошлись «Перуджа» с «Трентино» и «Ястшебски» с «Заксой».

«Перуджа» капитана сборной Украины Олега Плотницкого обменялась победами в пяти сетах с коллективом с Тренто, но победа в «золотом» сете досталась визави «дьяволов». Отметим, что в прошлом году «Перуджа» также уступила в 2-матчевом противостоянии «Трентино». «Закса» и «Трентино» второй год кряду разыграют трофей ЛЧ. В прошлом году победу завоевал польский коллектив.

Лига чемпионов. Полуфинал

Первые матчи

«Перуджа» – «Трентино» 2:3 (23:25, 25:19, 23:25, 30:28, 12:15)

«Ястшембски» – «Закса» 0:3 (20:25, 1:25, 19:25)

Вторые матчи

«Трентино» – «Перуджа» 2:3 (25:21, 21:25, 25:16, 20:25, 13:15)

Золотой сет – 17:15 («Трентино» вышел в финал)

«Закса» – «Ястшембски» 3:2 (25:15, 25:21, 24:26, 21:25, 15:11)

Напомним, что в полуфинал «Перуджа» вышла благодаря дисквалификации вице-чемпиона россии.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Перуджа Трентино Олег Плотницкий

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Волейбол

«Перуджа» Плотницкого второй год кряду оступилась в шаге от финала Лиги чемпионов
«Перуджа» Плотницкого второй год кряду оступилась в шаге от финала Лиги чемпионов
10 апреля 21:30
Плотницкий под гимн Украины выиграл с «Перуджей» Кубок Италии
Плотницкий под гимн Украины выиграл с «Перуджей» Кубок Италии
06 марта 19:29
Два украинца расторгли соглашения с российскими клубами
Два украинца расторгли соглашения с российскими клубами
05 марта 19:59
Связующая Перетятько расторгла контракт с российским клубом
Связующая Перетятько расторгла контракт с российским клубом
02 марта 16:00
Финал Кубка Италии начнется с гимна Украины
Финал Кубка Италии начнется с гимна Украины
02 марта 13:27
«Война, я еду домой». Игрок сборной Украины расторг контракт с российским клубом
«Война, я еду домой». Игрок сборной Украины расторг контракт с российским клубом
01 марта 19:44
CEV и FIVB отстранили всех россиян и белорусов от соревнований
CEV и FIVB отстранили всех россиян и белорусов от соревнований
01 марта 16:02
Плотнцкий: «Я надеюсь, что русским не позволят играть. Им придется платить за то, что они сделали»
Плотнцкий: «Я надеюсь, что русским не позволят играть. Им придется платить за то, что они сделали»
01 марта 13:57
FIVB забрала у россии чемпионат мира
FIVB забрала у россии чемпионат мира
01 марта 12:07
Все новости

Популярные новости

Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Бокс Профессиональный бокс
09 апреля 10:10
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 17:35
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Бокс Профессиональный бокс
10 апреля 20:10
1
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
07 апреля 20:52
6
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
Фехтование
09 апреля 10:04
1
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 19:15
5
Все новости