«Перуджа» Плотницкого второй год кряду оступилась в шаге от финала Лиги чемпионов

Вновь в итальянском полуфинале победу одержало «Трентино»

Андерсон против тройного блока (Микелетто, Лисинац, Сбертоли) / Фото: Perugia

В волейбольной Лиге чемпионов прошли полуфинальные встречи.



В сражениях за финал самого престижного еврокубка сошлись «Перуджа» с «Трентино» и «Ястшебски» с «Заксой».

«Перуджа» капитана сборной Украины Олега Плотницкого обменялась победами в пяти сетах с коллективом с Тренто, но победа в «золотом» сете досталась визави «дьяволов». Отметим, что в прошлом году «Перуджа» также уступила в 2-матчевом противостоянии «Трентино». «Закса» и «Трентино» второй год кряду разыграют трофей ЛЧ. В прошлом году победу завоевал польский коллектив.

Лига чемпионов. Полуфинал

Первые матчи

«Перуджа» – «Трентино» 2:3 (23:25, 25:19, 23:25, 30:28, 12:15)

«Ястшембски» – «Закса» 0:3 (20:25, 1:25, 19:25)

Вторые матчи

«Трентино» – «Перуджа» 2:3 (25:21, 21:25, 25:16, 20:25, 13:15)

Золотой сет – 17:15 («Трентино» вышел в финал)

«Закса» – «Ястшембски» 3:2 (25:15, 25:21, 24:26, 21:25, 15:11)

Напомним, что в полуфинал «Перуджа» вышла благодаря дисквалификации вице-чемпиона россии.