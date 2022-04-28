Плотницкий с «Перуджей» вышел в финал чемпионата Италии
В Италии завершились полуфинальные серии плей-офф волейбольной Суперлиги.
Как и в прошлом году, титул оспорят «Перуджа» и «Чивитанова». Оба клуба проигрывали по ходу серий, но сумели вырвать путевки в финал турнира. Коллектив капитана сборной Украины Олега Плотницкого выбил «Модену», а действующий чемпион Италии оказался сильнее финалиста Лиги чемпионов «Трентино».
Чемпионат Италии. Плей-офф. Полуфинал
«Перуджа» – «Модена» 1:3 (22:25, 25:22, 22:25, 20:25)
«Модена» – «Перуджа» 1:3 (23:25, 25:22, 21:25, 21:25)
«Перуджа» – «Модена» 2:3 (26:24, 25:22, 16:25, 29:31, 13:15)
«Модена» – «Перуджа» 2:3 (25:21, 17:25, 16:25, 25:19, 12:15)
«Перуджа» – «Модена» 3:1 (19:25, 25:20, 27:25, 25:15)
«Любе Чивитанова» – «Трентино» 0:3 (26:28, 20:25, 23:25)
«Трентино» – «Любе Чивитанова» 3:0 (25:20, 25:21, 25:23)
«Любе Чивитанова» – «Трентино» 3:0 (25, 16, 25:19, 25:17)
«Трентино» – «Любе Чивитанова» 1:3 (19:25, 29:27, 22:25, 22:25)
«Любе Чивитанова» – «Трентино» 3:2 (27:29, 25:21, 21:25, 25:15, 15:11)
Напомним, что ранее «Перуджа» под гимн Украины выиграла Кубок Италии.
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