Плотницкий с «Перуджей» вышел в полуфинал чемпионата Италии

В следующем раунде «дьяволы» встретятся с «Моденой», а во втором полуфинале сойдутся «Трентино» и «Чивитанова»

Плотницкий на подаче / Фото: пресс-служба Перуджи

В итальянской Суперлиге по волейболу завершились четвертьфинальные противостояния.



Обошлось без сенсаций – первые четыре команды по итогам регулярного чемпионата продолжат борьбу за титул. «Перуджа» капитана сборной Украины Олега Плотницкого сразится за путевку в финал с «Моденой», а во втором полуфинале сойдутся «Чивитанова» и «Трентино».

Чемпионат Италии. Четвертьфинал

«Перуджа» – «Цистерна» 3:1 (25:15, 19:25, 25:17, 26:24)

«Цистерна» – «Перуджа» 0:3 (23:25, 25:20, 25:20)

«Модена» – «Милан» 3:0 (25:13, 25:22, 25:23)

«Милан» – «Модена» 2:3 (25:17, 14:25, 25:22, 18:25, 13:15)

«Чивитанова» – «Монца» 3:0 (27:25, 25:16, 25:17)

«Монца» – «Чивитанова» 1:3 (26:28, 25:19, 17:25, 23:25)

«Трентино» – «Пьянченца» 3:0 (27:25, 25:20, 25:16)

«Пьянченца» – «Трентино» 3:2 (21:25, 29:31, 25:19, 25:20, 24:22)

«Трентино» – «Пьянченца» 3:0 (25:22, 25:19, 25:21)

Напомним, что «Трентино» второй год кряду выбил «Перуджу» в полуфинале Лиги чемпионов.