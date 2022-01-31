Плотницкий с «Перуджей» завоевал победу над триумфаторами еврокубка

Украинец появлялся на площадке с квадрата, но стал одной из ключевых фигур в матче

Фото: Twitter Перуджи

«Перуджа» выиграла у «Милана» четырнадцатый матч в рамках регулярного чемпионата итальянской Суперлиги по волейболу.



В матче с победителями Challenge Cup-2021 Олег Плотницкий выходил на площадку с квадрата для запасных, но сумел стать одним из самых подающих игроков матча. За четыре серии капитан сборной Украины подал 14 раз, сделав 3 эйса. Также украинец 4 раза поучаствовал в приеме и совершил несколько шикарных сейвов в защите.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Милан» – «Перуджа» 1:3 (21:25, 19:25, 25:23, 20:25)

Напомним, что Плотницкий стал MVP в матче Лиги чемпионов, сыграв на позиции либеро. В четвертом раунде самого престижного еврокубка «Перуджа» выиграла из-за неявки на матч «Канн» в связи с вспышкой коронавируса.