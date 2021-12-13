Плотницкий: «Украинский и итальянский чемпионаты – это два разных мира»

Капитан сборной рассказал об адаптации в одной из сильнейших лиг мира

Фото: eurovolley.cev.eu

Капитан сборной Украины Олег Плотницкий рассказал о своем переходе в чемпионат Италии:

Однозначно, мы планируем вернуться в Украину после завершения профессиональной карьеры игрока. А переезжал в Италию я очень быстро, это было еще в 2015 году. У меня не было времени на подготовку, поэтому я взял необходимые вещи и уехал, даже не успел сдать арендованную квартиру в Харькове хозяевам. Этим уже занимался мой товарищ.

Что чувствовали, когда поняли, что, поехав в Италию, вам удалось реализовать то, о чем большинство волейболистов мечтают?

Когда пришло предложение ехать в Италию, я и минуты не задумывался, ведь понимал, что это мой билет в совсем другую жизнь, в совсем другой волейбол. У меня не было времени даже чтобы испугаться по-настоящему. Это можно сравнить с ощущениями, когда выходишь на подачу в пятой партии со счетом 14/14, нет времени думать, ударил, забил. Когда уже сидел в аэропорту, я задумался, что я еду в лучшую лигу мира и нужно делать все так, чтобы не вернуться домой ни с чем, ведь это будет в определенном смысле провал. Украинский и итальянский чемпионаты – это два разных мира. Хорошо, что тогда тренерский штаб не бросил меня сразу в бой и понемногу готовили меня к игре.

Как Италия повлияла на вас в профессиональном плане?

Больше и качественнее работаю на тренировках. Во-первых, здесь график достаточно плотный, во-вторых, уровень игроков с которыми здесь играю, не дает отстать. Поэтому нужно постоянно работать над собой. Если спросить ребят с которыми я работал в Украине, все скажут, что Плотницкий тренажерный зал обходит стороной. Сейчас тренажерный зал в моем графике обязательно. Я стал более профессионально относиться к своему телу, к своему делу, к волейболу. Здесь действительно высокая ответственность.

Недавно яркий перформанс Плотницкого помог «Перудже» добыть победу в чемпионате Италии.