Плотницький з «Перуджею» став віце-чемпіоном Італії

Другий рік поспіль «Любе Чивітанова» переграла «дияволів» у чотирьох матчах в фінальній серії

Фото: Перуджа

В Італії завершився розіграш «золотої» серії плей-офф Суперліги.



Як і минулого сезону, «Любе Чивітанова» у чотирьох матчах здобула перемогу у серії і стала чемпіоном. Останню гру «Перуджа» капітана збірної України Олега Плотницького програла у трьох сетах. Українець двічі виходив на заміну на подачу, але допомогти своїй команді не зумів – 2 помилки при введенні м’яча в гру.

Чемпіонат Італії. Фінал. 4-а гра

«Любе Чивітанова» – «Перуджа» 3:0 (25:23, 25:16, 25:21) Рахунок в серії – 3:1

Нагадаємо, що Плотницький приєднається до збірної України в рамках підготовки до Золотої Євроліги, яка проходить в Естонії.