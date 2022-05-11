Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (5 событий из 10) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Лидс - Челси -:- Запланирован
21:45 Уотфорд - Эвертон -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Ницца - Сент-Этьен -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Севилья - Мальорка -:- Запланирован
22:30 Эльче - Атлетико -:- Запланирован
нет важных матчей
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Арсенал -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Реал - Леванте -:- Запланирован
нет важных матчей
Сейчас в эфире
06:00
live
Информационный марафон
06:00
Прыжки в воду. Чемпионат мира. Юниоры. Киев

Плотницький з «Перуджею» став віце-чемпіоном Італії

Другий рік поспіль «Любе Чивітанова» переграла «дияволів» у чотирьох матчах в фінальній серії
Волейбол
00:30
Плотницький з «Перуджею» став віце-чемпіоном Італії
Фото: Перуджа

В Італії завершився розіграш «золотої» серії плей-офф Суперліги.

Як і минулого сезону, «Любе Чивітанова» у чотирьох матчах здобула перемогу у серії і стала чемпіоном. Останню гру «Перуджа» капітана збірної України Олега Плотницького програла у трьох сетах. Українець двічі виходив на заміну на подачу, але допомогти своїй команді не зумів – 2 помилки при введенні м’яча в гру.

Чемпіонат Італії. Фінал. 4-а гра

«Любе Чивітанова» – «Перуджа» 3:0 (25:23, 25:16, 25:21) Рахунок в серії – 3:1

Нагадаємо, що Плотницький приєднається до збірної України в рамках підготовки до Золотої Євроліги, яка проходить в Естонії.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Олег Плотницкий Перуджа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Без права на ошибку – «Перуджа» Плотницкого выиграла первый матч в финале чемпионата Италии
Без права на ошибку – «Перуджа» Плотницкого выиграла первый матч в финале чемпионата Италии
Волейбол
09 мая 19:05
Плотницький: «Перш ніж щось вимагати від гравців, тренерів потрібно самим щось зробити для українського волейболу»
Плотницький: «Перш ніж щось вимагати від гравців, тренерів потрібно самим щось зробити для українського волейболу»
Волейбол
08 мая 21:17
Плотницький – про вихід на чемпіонат світу замість росії: «Всі будут грати за Україну, за наших військових»
Плотницький – про вихід на чемпіонат світу замість росії: «Всі будут грати за Україну, за наших військових»
Волейбол
01 мая 14:05
Плотницкий с «Перуджей» вышел в финал чемпионата Италии
Плотницкий с «Перуджей» вышел в финал чемпионата Италии
Волейбол
28 апреля 18:29

Новости: Волейбол

Плотницький з «Перуджею» став віце-чемпіоном Італії
Плотницький з «Перуджею» став віце-чемпіоном Італії
00:30
Президент ФВУ: «Хто на фронті, хто допомагає – рішення щодо долі чемпіонату ще не прийняте»
Президент ФВУ: «Хто на фронті, хто допомагає – рішення щодо долі чемпіонату ще не прийняте»
10 мая 14:50
Без права на ошибку – «Перуджа» Плотницкого выиграла первый матч в финале чемпионата Италии
Без права на ошибку – «Перуджа» Плотницкого выиграла первый матч в финале чемпионата Италии
09 мая 19:05
Чемпионка мира из россии призывает власти страны к благоразумию и перестать угрожать ядерным оружием
Чемпионка мира из россии призывает власти страны к благоразумию и перестать угрожать ядерным оружием
09 мая 17:13
Плотницький: «Перш ніж щось вимагати від гравців, тренерів потрібно самим щось зробити для українського волейболу»
Плотницький: «Перш ніж щось вимагати від гравців, тренерів потрібно самим щось зробити для українського волейболу»
08 мая 21:17
Синиця: «Україна – це мій дім, і я хочу прославляти її на міжнародній арені»
Синиця: «Україна – це мій дім, і я хочу прославляти її на міжнародній арені»
08 мая 20:52
Збірна України розпочала підготовку до Золотої Євроліги-2022
Збірна України розпочала підготовку до Золотої Євроліги-2022
04 мая 13:01
Плотницький – про вихід на чемпіонат світу замість росії: «Всі будут грати за Україну, за наших військових»
Плотницький – про вихід на чемпіонат світу замість росії: «Всі будут грати за Україну, за наших військових»
01 мая 14:05
Плотницкий с «Перуджей» вышел в финал чемпионата Италии
Плотницкий с «Перуджей» вышел в финал чемпионата Италии
28 апреля 18:29
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
52
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
2
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
Все новости