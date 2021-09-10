Эксперты оставляют Украине только математические шансы в матче чемпионата Европы против России
Плотницкий занял второе место в голосовании на лучшего игрока группы А
Капитана сборной Украины опередил только Мигел Таварес из Португалии
15:02
Фото: eurovolley.cev.eu
Капитан сборной Украины Олег Плотницкий занял второе место в голосовании на лучшего игрока группы А чемпионата Европы-2021.
24-летний доигровщик набрал 26% голосов болельщиков. Опередил украинца только португалец Мигел Таварес (40,3%).
Трансляция матча Украина – Россия будет доступна на сайте XSPORT и телеканале XSPORT+.
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