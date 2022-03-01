Капитан сборной Украины мечтает увидеть путина и лукашенко в гробу
Плотнцкий: «Я надеюсь, что русским не позволят играть. Им придется платить за то, что они сделали»
Доигровщик «Перуджи» узнал о войне по телефону
13:57
Фото: cev.eu
Доигровщик «Перуджи» и капитан сборной Украины Олег Плотницкий высказался о войне на территории страны:
Я в унынии, вся моя семья в Украине. В тот день, когда в 8.30 меня разбудил телефонный звонок жены (Анны Степанюк), сообщившей, что началась война, я не мог в это поверить. Я надеюсь, что русские не будут играть, потому что им приходится платить за то, что они делают и за то, что они сделали.
Напомним, что жребий в 1/4 финала Лиги чемпионов свел «Перуджу» и питерский «Зенит». Плотницкий опубликовал картинку, которую желает увидеть воочию – путин и лукашенко в гробу.
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