Попов и Емельянчик вылетели с чемпионата Европы, но напоследок показали зубы

Украинский дуэт стал четвертым в «Группе смерти»

Сергей Попов и Владислав Емельянчик / Фото: www-old.cev.eu

Сергей Попов и Владислав Емельянчик проиграли второй матч кряду и завершили выступление на чемпионате Европы по пляжному волейболу в Вене, Австрия.



Украинский дуэт уступил латвийской паре Самойловс / Шмединш в матче за последнюю путевку в плей-офф группы C 0:2 (17:21, 30:32). Групповой этап проходит по швейцарской системе, так что Попов и Емельянчик вылетели с Евроволея-2021.

Напомним, что украинки Инна и Ирина Махно с первого места в группе вышли в 1/8 финала чемпионата Европы.