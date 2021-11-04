Последний шаг – и они в элите. Сегодня «Прометей» проведет решающий матч за выход в групповой этап Лиги чемпионов

Финальную встречу квалификации самого престижного еврокубка смотрите на телеканале XSPORT

Превью

Фото: cev.eu

Сегодня, 4 ноября, пройдут финальные матч квалификации Лиги чемпионов. В запорожском Дворце спорта «Юность» решающий матч за путевку в групповой этап проведут чемпионы Украины и Швейцарии «Прометей» и «Невшатель».



Первая встреча прошла с заметным преимуществом волейболисток из Украины (3:0). Не помогли швейцаркам ни домашняя площадка, ни солидная поддержка зрителей. На протяжении всего матча публика не останавливалась ни на секунду и всячески пыталась помочь «Витеосу» переломить ход матча. Но в тот вечер почти все в коллективе швейцарок сыграли ниже своего уровня. Вела хозяек площадки вперед лишь американская доигровщица Кира Холт, которая забивала тяжелейшие мячи и стала лучшим бомбардиром матча – 17 очков.

Кира Холт / Фото: cev.eu

У «Прометея» же все выдали шикарный матч, о чем свидетельствует 54 % команды в атаке. Да, может на острие капитан Богдана Анисова смотрелась не сильнейшей опцией, то за счет общей игры ей удалось это сгладить.

В первом сете случилось событие, которое могло изменить ход игры. Основная связующая коллектива Лора Китипова неудачно приземлилась и почувствовала дискомфорт в левом колене. На площадке появилась Ольга Гейко, которая шикарно раскрыла Хэйди Казанову (7 из 8-и в атаке). А уже на вторую партию вернулась болгаринка, повреждение которой оказалось несущественным.

Лора Китипова / Фото: cev.eu

Лучший бомбардир «Прометея» в отборе Катерина Дудник уверена, что ответный матч будет интереснее и тяжелее. И правда, права на ошибку у швейцарок нет, так что они без особой боязни должны рисковать при любой подходящей возможности. Если гостям нужно выигрывать 4 партии (в случае победы 3:0 или 3:1 будет проведен «золотой сет»), то хозяйкам достаточно взять два сета для общей виктории.

Первый матч:

Команда, взявшая верх в этом противостоянии, попадет в не самую приятную группу A Лиги чемпионов. Там пополнения до квартета ожидают чемпионы России и Германии «Локомотив» и «Дрезден», а также вице-чемпион Польши «Девелопрес». Не самый лучший опыт выступлений есть с немецким коллективом – дважды по 0:3 в Кубке Вызова двумя годами ранее.

Встречу «Прометей» – «Невшатель» смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 18:55.