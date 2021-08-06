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Повторение финала Лондона-2012. Результаты полуфиналов волейбольного турнира

Южная Корея лишь единожды завоевывала награды Олимпийских игр
Olympics Токио-2020
6 августа 17:00
Повторение финала Лондона-2012. Результаты полуфиналов волейбольного турнира
Фото: twitter.com/volleyballworld

Завершились полуфиналы олимпийского турнира среди женщин по волейболу.

В первом полуфинале бронзовые призеры Рио-2016 сборная США «всухую» обыграла действующих чемпионок Европы и мира Сербию.

Во втором матче 1/2 финала Олимпиады-2020 Бразилия также в трех сетах добыла победу над Южной Кореей. Примечательно, что все партии завершились с одинаковым счетом – 25:16. Отметим, что представительницы Южной Кореи единожды в истории завоевывали олимпийские медали – бронза на Олимпиаде-2016.

Олимпийские игр-2020. Токио, Япония. Волейбол. Женщины. Полуфиналы

Сербия – США 0:3 (19:25, 15:25, 23:25)

Бразилия – Южная Корея 3:0 (25:16, 25:16, 25:16)

Матчи за медали пройдут 8 августа.

Напомним, что мужская сборная Бразилии впервые с 2000 года осталась вне финала Олимпийских игр.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Сборная Бразилии (волейбол) Токио-2020

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