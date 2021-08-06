Повторение финала Лондона-2012. Результаты полуфиналов волейбольного турнира
Завершились полуфиналы олимпийского турнира среди женщин по волейболу.
В первом полуфинале бронзовые призеры Рио-2016 сборная США «всухую» обыграла действующих чемпионок Европы и мира Сербию.
Во втором матче 1/2 финала Олимпиады-2020 Бразилия также в трех сетах добыла победу над Южной Кореей. Примечательно, что все партии завершились с одинаковым счетом – 25:16. Отметим, что представительницы Южной Кореи единожды в истории завоевывали олимпийские медали – бронза на Олимпиаде-2016.
Олимпийские игр-2020. Токио, Япония. Волейбол. Женщины. Полуфиналы
Сербия – США 0:3 (19:25, 15:25, 23:25)
Бразилия – Южная Корея 3:0 (25:16, 25:16, 25:16)
Матчи за медали пройдут 8 августа.
Напомним, что мужская сборная Бразилии впервые с 2000 года осталась вне финала Олимпийских игр.
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