Прервали гегемонию России. Сборная Бразилии выиграла Лигу Наций и заработала свыше миллиона долларов

Вторыми стали поляки, французы дополнили призовую тройку

Сборная Бразилии / Фото: en.volleyballworld.com

Завершился розыгрыши Лиги Наций-2021.



У коммерческого турнира сменился чемпион. Сборная России, которая в 2018 и 2019 завоевывала главный трофей, не смогла пробиться в «Финал четырех».

Победителями последнего турнира перед Олимпийскими Играми-2020 стали бразильцы, которые в финале обыграли национальную команду Польши. За выигрыш Лиги Наций Бразилия получила миллиона долларов, еще 125 тысяч полагается за 13 побед в 15 матчах на групповом этапе.

Третьем место заняли французы, которые «всухую» обыграли словенцев. Отметим, что в матче сборной Франции с командой Польши случился расистский скандал.

Лига Наций. Финал четырех

Полуфиналы

Бразилия – Франция – 3:0 (25:20, 25:18, 25:19)

Польша – Словения – 3:0 (25:22, 25:21, 25:23)

Матч за 3-е место

Франция – Словения – 3:0 (25:20, 25:18, 25:19)

Финал

Бразилия – Польша – 3:1 (22:25, 25:23, 25:16, 25:14)

Напомним, что Лигу Наций среди женщин третий раз кряду выиграли американки.