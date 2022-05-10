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Президент ФВУ: «Хто на фронті, хто допомагає – рішення щодо долі чемпіонату ще не прийняте»

Мельник вважає, що найбільш ймовірним буде варіант коронавірусного сезону
Волейбол
14:50
Президент ФВУ: «Хто на фронті, хто допомагає – рішення щодо долі чемпіонату ще не прийняте»
Фото: ФВУ

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник розповів, що планується робити з підсумковими результатами національних першостей:

Ніхто ще нічого не приймав щодо подальшої долі чемпіонату. Хто де зараз у нас: хто на фронті, хто працює, хто допомагає. Ми ще не збиралися щодо цього питання.

Моя думка, що буде так, як і закінчувався чемпіонат два роки тому, під час пандемії. Коли не лише ми, але й усі види спорту припинили змагання і визначали переможця станом, коли закінчився чемпіонат.

Ми не можемо знати, що взагалі у нас буде у наступному сезоні, які клуби залишаться, які відновляться. Коли такий великий клуб як «Прометей» призупинив свою діяльність, то що говорити про Чернігів й інші, де ледь було фінансування. Зараз нічого не можна сказати. Думаю, що... Навіть якщо дуже швидко, завтра закінчиться війна, все почне відновлюватися, думаю, що державі, спонсорам буде в першу чергу не до спорту, до волейболу зокрема. Буде дуже важко.

Я навіть не можуть собі уявити, яким він буде. Тим паче, що багато гравців пороз’їжджалися за кордон, хто зміг. У жінок взагалі без проблем, бо не був заборонений виїзд, у чоловіків – до 60 років заборонений виїзд. Хто був тут, той і залишився. А з дівчат у нас багато повиїжджали малих, молодих. Молодих ми багатьох вивезли в інші країни подалі від війни, і яка їхня подальша доля - ніхто не вгадає.

Можливо, якраз настав час для серйозного формування студентських чемпіонатів, студентської ліги. У Сполучених Штатах, наприклад, немає професійного чемпіонату з волейболу, лише студентські, але вони збірною не випадають з фіналів чемпіонатів світу, Олімпійських ігор.

Якщо сезон буде завершений за результатами регулярного чемпіонату Суперліги, то кращим клубом серед чоловіків стане «Епіцентр-Подоляни», а серед жінок – «Прометей».

Нагадаємо, що чоловіча збірна України виступить на чемпіонаті світу-2022.

Источник: suspilne.media Олег Шумейко-младший
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ФВУ Михаил Мельник Эпицентр-Подоляне «Прометей» (волейбол)

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