«Прометей» дважды вел по сетам, но уступил «Дрезднеру» в Лиге чемпионов

Команда Ивана Петкова остается без побед в евротурнире

Фото: championsleague.cev.eu

Чемпион Украины «Прометей» уступил на своей площадке немецкому «Дрезднеру» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Команда Ивана Петкова дважды вела в счете по сетам, однако оба раза позволяла соперницам легко отыграться. В самом начале тай-брейка «Прометей» повел 3:0, но снова упустил преимущество и потерпел поражение.

Таким образом, «Прометей» проиграл третий матч к ряду и остался на последнем месте в турнирной таблице группы А.

Лига чемпионов. Группа А. Женщины. 3-й тур:

«Прометей» (Украина) – «Дрезднер» (Германия) 2:3 (25:16, 16:25, 25:16, 14:25, 15:17)