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«Прометей» обыграл «Химик» и во второй раз в истории выиграл Кубок Украины

«Орбита» завоевала бронзовые медали
Волейбол
17:51
«Прометей» обыграл «Химик» и во второй раз в истории выиграл Кубок Украины
Фото: cev.eu

В Слобожанском завершился розыгрыш Кубка Украины по волейболу.

Второй год кряду «Прометей» завоевал победу, выиграв у «Химика». В матче за третье место «Орбита» в трех сетах справилась с «Алантой».

Кубок Украины

Финал

«Прометей» – «Химик» 3:0 (25:8, 25:13, 25:19)

Матч за третье место

«Аланта» – «Орбита» 0:3 (12:25, 12:25, 15:25)

Напомним, что «Прометей» завершил групповой этап Лиги чемпионов без побед.

Олег Шумейко-младший
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«Прометей» (волейбол) ВК Химик Орбита-ЗТМК-ЗНУ

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