«Прометей» с боем уступил «Дрезднеру» в своем последнем матче сезона Лиги чемпионов
«Прометей» обыграл «Химик» и во второй раз в истории выиграл Кубок Украины
«Орбита» завоевала бронзовые медали
17:51
Фото: cev.eu
В Слобожанском завершился розыгрыш Кубка Украины по волейболу.
Второй год кряду «Прометей» завоевал победу, выиграв у «Химика». В матче за третье место «Орбита» в трех сетах справилась с «Алантой».
Кубок Украины
Финал
«Прометей» – «Химик» 3:0 (25:8, 25:13, 25:19)
Матч за третье место
«Аланта» – «Орбита» 0:3 (12:25, 12:25, 15:25)
Напомним, что «Прометей» завершил групповой этап Лиги чемпионов без побед.
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