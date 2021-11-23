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02:00 Коламбус Блу Джекетс - Виннипег Джетс 2:0 3-й период
02:00 Флорида Пантерс - Филадельфия Флайерс 1:1 3-й период
02:00 Питтсбург Пингвинс - Ванкувер Кэнакс 3:0 3-й период
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Монреаль Канадиенс 6:2 3-й период
02:30 Нью-Джерси Дэвилз - Миннесота Уайлд 0:2 3-й период
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Йорк Рейнджерс 0:2 Перерыв
02:30 Детройт Ред Уингс - Сент-Луис Блюз 2:1 Перерыв
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02:00 Кливленд Кавальерс - Финикс Санс 111:115 4-я четверть
02:00 Индиана Пэйсерс - Лос-Анджелес Лейкерс 100:98 4-я четверть
02:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 62:89 3-я четверть
03:00 Хьюстон Рокетс - Чикаго Буллз 59:64 3-я четверть
03:00 Мемфис Гриззлис - Торонто Рэпторс 71:59 Перерыв
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 64:52 3-я четверть
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Майами Хит 54:62 Перерыв
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Вашингтон Уизардз 72:50 Перерыв
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Юта Джаз 52:49 Перерыв
03:30 Сан-Антонио Сперс - Атланта Хоукс 54:55 2-я четверть
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«Прометей» потерпел фиаско от «Локомотива» в первом матче группового раунда Лиги чемпионов

Слобожанская команда не смогла взять ни единого сета
Волейбол
23 ноября 19:59
«Прометей» потерпел фиаско от «Локомотива» в первом матче группового раунда Лиги чемпионов
«Прометей» / Фото - prometeyvc.com
«Прометей» сыграл первый матч группового раунда женской волейбольной Лиги чемпионов.

Слобожанская команда без шансов уступила проиграл российскому «Локомотиву» со счетом 0:3 (21:25, 19:25, 23:25).

Отметим, что поединок состоялся на нейтральной территории – в Минске (Беларусь).

Лига чемпионов. Женщины. Группа А

«Локомотив» – «Прометей» 3:0 (25:21, 25:19, 25:23)

Трунирная таблица квартета А: 

1. «Локомотив» – 3 очка (1 матч)

2. «Дрезднер» – 0 очков (0) 

3. «Жешув» – 0 (0)

4. «Прометей» – 0 (1)

Напомним, что в двух финальных матчах квалификации «Прометей» переиграл швейцарский «Витеос Невшатель».

Накануне «Прометей» подписал контракт с американкой Анае Адорой.

Владимир Кириченко
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«Прометей» (волейбол) Лига чемпионов (волейбол)

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