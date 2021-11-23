Первый матч Лиги чемпионов – и сразу же с фаворитом. «Прометей» схлестнется с чемпионом России
«Прометей» потерпел фиаско от «Локомотива» в первом матче группового раунда Лиги чемпионов
Слобожанская команда не смогла взять ни единого сета
23 ноября 19:59
«Прометей» / Фото - prometeyvc.com«Прометей» сыграл первый матч группового раунда женской волейбольной Лиги чемпионов.
Слобожанская команда без шансов уступила проиграл российскому «Локомотиву» со счетом 0:3 (21:25, 19:25, 23:25).
Отметим, что поединок состоялся на нейтральной территории – в Минске (Беларусь).
Лига чемпионов. Женщины. Группа А
«Локомотив» – «Прометей» 3:0 (25:21, 25:19, 25:23)
Трунирная таблица квартета А:
1. «Локомотив» – 3 очка (1 матч)
2. «Дрезднер» – 0 очков (0)
3. «Жешув» – 0 (0)
4. «Прометей» – 0 (1)
Напомним, что в двух финальных матчах квалификации «Прометей» переиграл швейцарский «Витеос Невшатель».
Накануне «Прометей» подписал контракт с американкой Анае Адорой.
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