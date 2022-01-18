Без права на ошибку. Сегодня лидеры чемпионатов Украины «Прометей» и «Эпицентр» проведут решающие матчи в еврокубках
«Прометей» проиграл «Девелопресу» в женской Лиге чемпионов
У украинской команды четыре поражения в группе
18 января 20:53
Фото: prometeyvc.com
В Польше в рамках 4 тура группового этапа в Лиге чемпионов украинский «Прометей» проиграл «Жешуву» со счетом 0:3.
Лига чемпионов. Группа А. 4-й тур
«Жешув» – «Прометей» 3:0 (25:22, 25:23, 25:17)
Группа А. Турнирное положение
«Жешув» – 4 победы, 0 поражений, 10 очков
«Локомотив» – 2 победы, 2 поражения, 7 очков
«Дрезден» – 2 победа, 2 поражения, 6 очков
«Прометей» – 0 побед, 4 поражения, 1 очкоНапомним, в декабре 2021 года «Прометей» в Украине проиграл «Жешуву» со счетом 1:3.
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