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«Прометей» с боем уступил «Дрезднеру» в своем последнем матче сезона Лиги чемпионов

По итогам шести матчей в группе А подопечные Ивана Петкова не смогли добыть ни одной победы
Волейбол
15 февраля 22:43
«Прометей» с боем уступил «Дрезднеру» в своем последнем матче сезона Лиги чемпионов
СК «Прометей» завершил свои выступления в сезоне женской Лиги чемпионов / фото - CEV

СК «Прометей» завершил свои выступления в сезоне женской Лиги чемпионов. Во вторник, 15 февраля, чемпионки Украины по волейболу провели свой заключительный матч в группе А, с боем проиграв немецкому «Дрезднеру». Поединок завершился со счетом 1:3 (22:25, 27:25, 23:25, 19:25).

По итогам шести туров, подопечные Ивана Петкова не смогли добыть ни одной победы, и с 1-м очком в активе расположились на последнем месте квартета. Стоит отметить, что «Дрезднеру» эта победа не сильно повлияла на положение в группе. Он расположился на одну ступеньку выше «Прометея» и также закончил свои выступления в ЛЧ в этом сезоне. Из группы А в плей-офф турнира вышел «Девелопрес», и «Локомотив», который лидирует в «рейтинге вторых мест».

Лига чемпионов. Группа A. 6-й тур.

«Дрезднер» – «Прометей» 3:1 (25:22, 25:27, 25:23, 25:19)



Америнская легионерка «Прометея» покинет расположение команды.

Михаил Рыбак
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«Прометей» (волейбол) Лига чемпионов (волейбол)

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