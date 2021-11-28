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«Прометей» в боевом матче выиграл Суперкубок

Обладательницы всех национальных трофеев прошлого сезона продолжают пополнять коллекцию клуба
Волейбол
28 ноября 17:32
«Прометей» в боевом матче выиграл Суперкубок
Фото: скриншот

«Прометей» во второй раз кряду выиграл Суперкубок Украины.

Обладательницы всех трофеев прошлого сезона в матче за главный трофей в четырех сетах обыграли «Орбиту». Запорожанки на балансе выиграли первую партию, а также вели 21:18 в третьем сете, но не сумели дожать и уступили 25:27. Четвертый сет также достался волейболисткам «Прометея», а с ним и вторая кряду победа в Суперкубке.

Лучшим бомбардиром матча стала диагональная чемпионок Украины Хэйди Казанова – 30 очков. У бронзового призера Суперлиги-2020/21 самой результативной была Наталья Луханина – 22 пункта. Статистика матча.

Отметим, что в полуфиналах слобожанки «всухую» обыграли «Химик», а запорожанки – «Регину».

Суперкубок. Финал. Женщины

«Прометей» – «Орбита» 3:1 (25:27, 25:17, 27:25, 25:21)

Напомним, что у мужчин Суперкубок впервые в истории завоевали «Житычи».

Олег Шумейко-младший
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Теги

«Прометей» (волейбол) Орбита-ЗТМК-ЗНУ ВК Химик

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