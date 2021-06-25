«Прометей» в Лиге чемпионов сыграет с чемпионом Словении. Результаты жеребьевки еврокубков

Украинские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов и Кубке Вызова

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Состоялась жеребьевка еврокубков.



Чемпион Украины «Прометей», который стал единственным представителем Украины в Лиге чемпионов, сыграет в квалификации против чемпиона Словении «Камника». Победитель этой пары поборется за путевку в групповой раунд в матче с победителем пары 5/6 – Канария (Испания) / Младость (Хорватия) – Витеос Невшатель (Швейцария).

В Кубке Вызова два украинских клуба начнут свой путь в 1/32: харьковская «Юракадемия» сыграет с австрийским «Амштеттеном», а «Эпицентр-Подоляне» – со словацкой «Братиславой».

Победитель пары «Амшеттен» – «Юракадемия» в 1/16 попадет на команду «Левски София» из Болгарии, сильнейший среди «Эпицентра» и «Братиславы» в следующем раунде встретится с венгерским «Будапештом». Чемпион Украины «Барском» получил в соперники в 1/16 финала грозную «Любляну», которая в прошлом году выступала в Лиге Чемпионов.

Напомним, что наставник и связующая «Прометея» выиграли Золотую Евролигу-2021.