Италия вышла в финал чемпионата Европы по волейболу
«Прометей» заключил соглашение с доигровщицей сборной Китая
Слобожанская команда продолжает комплектацию состава перед еврокубками
28 сентября 20:22
Кайи Рен / Фото - prometeyvc.comЖенский волейбольный клуб «Прометей» продолжает усиливаться перед еврокубковыми матчами.
28 сентября стало известно, что с «красно-белые» подписали контракт с доигровщицей сборной Китая Кайи Рен. Об этом сообщает официальный сайт слобожанского клуба.
Ранее спортсменка играла на родине за «Пекин BAIC Motors» и «Чжэцзянь», а также защищала цвета польской «Грот Будовляни», за которую, к слову, в тот период выступала украинская диагональная Анастасия Крайдуба.
За свою карьеру Рен становилась чемпионкой Китая и вместе со своей сборной выигрывала Кубок Азии-2018.
Напомним, ранее мужская сборная Украины на Евроволей-2021 досрочно вышла из непростой группы, обыграв команды Греции, Португалии и Бельгии, а в 1/8 финала уступила вице-чемпионам Олимпийских игр в Токио сборной России.