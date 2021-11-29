Расписание «Баркома» и «Эпицентра» в еврокубках
Уже на этой неделе украинские клубы вернутся на евроарену.
В 1/16 Кубке Вызова первый матч проведет чемпион Украины «Барком». «Кажаны» на данном этапе сыграют с грозной «Любляной» из Словении.
Как и на предыдущем этапе оба матча «Эпицентра» должны пройти в Городке. Отметим, что в связи с коронавирусов соперники вице-чемпиона Украины не смогли приехать на игры 1/32 финала.
Кубок Вызова. 1/16 финала.
Первый матч. Любляна
«Любляна» – «Барком». Начало – 1 декабря в 19:00
Второй матч. Львов
«Барком» – «Любляна». Начало – 8 декабря в 19:00
Первый матч. Городок
«Эпицентр» – «Пензудьер». Начало – 7 декабря в 18:00
Второй матч. Городок
«Пензудьер» – «Эпицентр». Начало – 8 декабря в 18:00
Напомним, что «Юракадемия» прекратила борьбу в Кубке Вызова.
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