Расписание «Баркома» и «Эпицентра» в еврокубках

Вице-чемпион Украины в предварительном раунде не играл из-за неявки соперников

Фото: пресс-служба Эпицентра

Уже на этой неделе украинские клубы вернутся на евроарену.



В 1/16 Кубке Вызова первый матч проведет чемпион Украины «Барком». «Кажаны» на данном этапе сыграют с грозной «Любляной» из Словении.

Как и на предыдущем этапе оба матча «Эпицентра» должны пройти в Городке. Отметим, что в связи с коронавирусов соперники вице-чемпиона Украины не смогли приехать на игры 1/32 финала.

Кубок Вызова. 1/16 финала.

Первый матч. Любляна

«Любляна» – «Барком». Начало – 1 декабря в 19:00

Второй матч. Львов

«Барком» – «Любляна». Начало – 8 декабря в 19:00

Первый матч. Городок

«Эпицентр» – «Пензудьер». Начало – 7 декабря в 18:00

Второй матч. Городок

«Пензудьер» – «Эпицентр». Начало – 8 декабря в 18:00

Напомним, что «Юракадемия» прекратила борьбу в Кубке Вызова.