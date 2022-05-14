Єрещенко: «Бачив, що був Майдан. Хто там був, за кого був, кого вбивали – я й досі не можу зрозуміти»

Український волейболіст пояснив, чому грав в росії після 2014 року

Ян Єрещенко / Фото - sport.business-gazeta.ru

Український волейболіст Ян Єрещенко пояснив, чому грав у росії після 2014 року, коли вона анексувала у нас Крим і розв’язала війну на Донбасі:

Ви грали в росії після 2014-го. Так, тоді не було повномасштабного вторгнення, але без участі Росії не було б нічого. Як ви з цим мирилися?

Я був від політики у стороні, коли почалася вся ця заворушка у так званих «ДНР» та «ЛНР», як вони себе зараз називають. Я розумів, що там є бійці РФ, але в основному це бандити, які хочуть собі щось забрати. Це не повномасштабне вторгнення і я міг собі дозволити грати в Росії. Я бачив, що був Майдан. Хто там був, за кого був, кого вбивали – я й досі не можу зрозуміти. Тому що в інтернеті багато фактів «за», багато фактів «проти». Кожен обирає своє. Я не підтримував Януковича, не підтримував Порошенка, але підтримую Зеленського. Бачу, який він чоловік з великої літери, як зараз керує країною. Так, країна страждає, але він не втік, нікуди не поїхав і продовжує управляти країною.

Ваша цитата: «Наша помилка – було бути в Росії 24 лютого. Ніколи не думав, що на мою державу нападуть ці покидьки». Але це вже було. Вони напали на нас у 2014-му, зараз продовжують розпочате.

Я ж кажу, що вважав, що це бандити, які прийшли до влади в Донецьку та Луганську.

Тобто, росії там не було?

Була, але це була підтримка. Те, що вони дали їм підтримку, я не підтримую. Але те, що було тоді і те, що зараз, – це взагалі різні речі. Це розуміє весь світ. Там була крапля, а зараз – гради і так далі.

Також Єрещенко пояснив чи вважає звичайних росіян винними у війні.