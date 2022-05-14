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Єрещенко: «Їхав автівкою з Москви до Риги. На деяких школах та радах був знак «Z»

Український волейболіст – про відповідальність простих росіян у війні
Волейбол
11:28
Єрещенко: «Їхав автівкою з Москви до Риги. На деяких школах та радах був знак «Z»
Ян Єрещенко / Фото - volyn.com.ua

Український волейболіст Ян Єрещенко до початку війни грав за російський клуб. Він розповів чи вважає простих росіян відповідальними у вторгненні:

Там є люди, які тверезо мислять?

Є. Зі всього мого оточення всі розуміють, що це війна, що це напад на суверенітет України. Я давно не списувався з хлопцями, але коли їхав, то всі підтримували мої рішення і мою державу.

Ви бачите їхню відповідальність у тому, що відбувається в Україні?

Вони бояться висловлювати свою думку. У них там кримінальна відповідальність за будь-яке слово. Вони цього дуже бояться.

Вони винні, що все дійшло до такої точки, що їм елементарно страшно говорити?

Мабуть, що так. До останніх часів я не дивився новини у Росії. Телевізор показував виключно фільми, мультфільми, програми. Я був далекий від політики, але це вже вийшло за такі рамки, яких світ не бачив з 1939 року. Це фашизм, який цинічно приховують російські ЗМІ. В себе вони говорять, що все добре, що все йде за їх планом.

Там багато людей, які ніколи не були закордоном, які живуть на копійки, ніколи не мали автівки. Для них все правильно. Я не можу зрозуміти їх. Гинуть люди, діти, руйнується стільки домівок, а є люди, які це підтримують.

Їхав автівкою з Москви до Риги. І проїжджав маленькі селі. На деяких школах та радах був знак «Z». Мені було боляче на це дивитися. Бігали мурахи.

Також Єрещенко розповів як йому було слухати гімн росії після початку війни.

Источник: ua.tribuna.com Сергей Лукьяненко
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