Єрещенко: «Найважче було слухати гімн росії. Коли він лунав, в мене голова була опущена, а на очах з’являлися сльози»

Український волейболіст до початку війни грав у чемпіонаті країни-агресора

Ян Єрещенко / Фото - gornovosti.ru Український волейболіст Ян Єрещенко в момент початку повномасштабного вторгнення росії перебував на контракті в клубі «Єнісей». Він розповів, як йому було проводити матч в країні, котра бомбить його батьківщину: 28 лютого ви грали матч у чемпіонаті Росії. Як було бачити російську символіку, cлухати російський гімн? Перші хвилини гралося важко. Але найважче було слухати гімн. Не знаю, чи потрапило це в об’єкти камер, але коли лунав гімн, в мене голова була опущена, а на очах з’являлися сльози. Я розумів, що трапилося в моїй країні. В Харкові, у Маріуполі, де в мене вся родина. 1 березня Єрещенко розірвав контракт з «Єнісеєм». Інший колишній гравець російського клубу Ілля Ковальов також засудив дії росії і пояснив, чому не зміг відразу розірвати контракт з «Газпром-Югра».