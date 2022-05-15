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Рихлюк – про перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні: «Скоро ми ще раз казатимемо про перемогу України!»

Діагональна збірної України відреагувала на вікторію на пісенному конкурсі
Волейбол
17:35
Рихлюк – про перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні: «Скоро ми ще раз казатимемо про перемогу України!»
Фото: cev.eu

Діагональна збірної України Олеся Рихлюк в своєму Instagram висловилася щодо перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні-2022:

Вітаю з перемогою, Україно! І ми всі віримо, що скоро ми знову казатимемо ці слова!

Рашистські покидьки після перемоги української групи підписують бомби, якими гатять по Азовсталі.

Олег Шумейко-младший
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Новости: Волейбол

Рихлюк – про перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні: «Скоро ми ще раз казатимемо про перемогу України!»
Рихлюк – про перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні: «Скоро ми ще раз казатимемо про перемогу України!»
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