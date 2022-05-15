Шевченко відреагував на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні
Рихлюк – про перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні: «Скоро ми ще раз казатимемо про перемогу України!»
Діагональна збірної України відреагувала на вікторію на пісенному конкурсі
17:35
Фото: cev.eu
Діагональна збірної України Олеся Рихлюк в своєму Instagram висловилася щодо перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні-2022:
Вітаю з перемогою, Україно! І ми всі віримо, що скоро ми знову казатимемо ці слова!
Рашистські покидьки після перемоги української групи підписують бомби, якими гатять по Азовсталі.
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