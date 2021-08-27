Рыхлюк: «Мое участие на чемпионате Европы было под большим вопросом»

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Диагональная сборной Украины Олеся Рыхлюк рассказала, что могла не поехать на чемпионат Европы-2021 из-за проблем со здоровьем.

Нынешний сплав опыта и молодости в сборной – идеальное сочетание для достижения результата?

Насколько лично для вас было важно вернуться в сборную? Соскучились за партнершами?

К сожалению, у меня возникли серьезные проблемы со здоровьем. Я вдруг заболела коронавирусом. Болезнь проходила с осложнениями и в течение месяца лечилась дома. Мое участие на турнире до последнего было под большим вопросом. Я по индивидуальной программе занимался с тренером по физической подготовке, начала постепенно набирать форму с нуля. Присоединилась к команде после сборов в Болгарии. До выезда на Евро оставалось всего две недели, а я в последний раз играла в волейбол четыре месяца назад. Сразу после перерыва начали донимать все мои хронические травмы, которые не давали работать на полную.

Сейчас также перед каждым матчем со мной занимаются физиотерапевты, чтобы могла играть без сильной боли. Важно, что я все же смогла восстановиться и надеюсь, что еще принесу пользу команде.