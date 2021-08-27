Рыхлюк: «Мое участие на чемпионате Европы было под большим вопросом»
Диагональная сборной Украины Олеся Рыхлюк рассказала, что могла не поехать на чемпионат Европы-2021 из-за проблем со здоровьем.
Нынешний сплав опыта и молодости в сборной – идеальное сочетание для достижения результата?
В команде есть девушки, для которых это дебютный чемпионат Европы в карьере, а есть и те, для которых – последний. Восприятие всего у новичков и ветеранов различается. У каждого есть свои преимущества. Стараемся помогать молодым девушкам и всегда поддерживаем друг друга. В сборной Украины сейчас хороший микроклимат.
Насколько лично для вас было важно вернуться в сборную? Соскучились за партнершами?
Возвращение в сборную для меня прошло с определенными испытаниями. Решила еще после предыдущего чемпионата, что завершаю свою карьеру в сборной. Летом мне позвонил президент Федерации волейбола Михаил Мельник и попросил помочь сборной. По семейным причинам Анастасия Крайдуба не смогла принять участие на Евро и у нас осталась в команде только одна диагональная – это молодая Анна Харчинская. Конечно, я не могла оставить команду на чемпионате Европы без основного нападающего и спокойно за этим наблюдать по телевизору.
К сожалению, у меня возникли серьезные проблемы со здоровьем. Я вдруг заболела коронавирусом. Болезнь проходила с осложнениями и в течение месяца лечилась дома. Мое участие на турнире до последнего было под большим вопросом. Я по индивидуальной программе занимался с тренером по физической подготовке, начала постепенно набирать форму с нуля. Присоединилась к команде после сборов в Болгарии. До выезда на Евро оставалось всего две недели, а я в последний раз играла в волейбол четыре месяца назад. Сразу после перерыва начали донимать все мои хронические травмы, которые не давали работать на полную.
Сейчас также перед каждым матчем со мной занимаются физиотерапевты, чтобы могла играть без сильной боли. Важно, что я все же смогла восстановиться и надеюсь, что еще принесу пользу команде.
Напомним, сборная Украины впервые за 20 лет пробилась в плей-офф, где сыграет против Польши. Смотрите этот матча 29 августа в прямом эфире на XSPORT.
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